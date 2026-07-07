Prazo de inscrições para o edital Raízes da Bahia é prorrogado até 15 de julho

A Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), prorrogou até 15 de julho de 2026 o prazo de inscrições do edital Raízes da Bahia, voltado ao fortalecimento da cadeia produtiva da mandioca.

Com investimento de R$ 22,5 milhões, o edital destina recursos a projetos nos Territórios de Identidade do Recôncavo, Baixo Sul, Litoral Norte e Agreste Baiano, Sudoeste Baiano, Costa do Descobrimento, Extremo Sul, Portal do Sertão e Vale do Jiquiriçá.

Os recursos são destinados a associações, cooperativas e centrais da agricultura familiar, além de organizações de povos e comunidades tradicionais do campo. A chamada pública está estruturada em três categorias de investimento: Inovação na Base Produtiva, Agregação de Valor e Apoio à Produção e Dinamização Econômica, com apoio financeiro de até R$ 1,85 milhão por proposta, conforme a categoria.

Como participar

Sistema de Manifestação de Interesse (SMI), disponível no portal da CAR: As inscrições devem ser realizadas por meio do, disponível no portal da CAR: www.ba.gov.br/car

As organizações interessadas também podem obter orientações junto aos Serviços Territoriais de Apoio à Agricultura Familiar (SETAF) ou pelos canais de atendimento da CAR.

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