Polícia Civil cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão com Operação Irmãos Metralha, em Salvador e Cruz das Almas

Deflagrada na manhã desta terça-feira (7), a Operação Irmãos Metralha, da Polícia Civil da Bahia, resultou na prisão de três pessoas suspeitas de integrar uma organização criminosa especializada em roubos de aparelhos celulares de alto valor comercial. Dois investigados foram localizados em Salvador, nos bairros de Fazenda Grande do Retiro e Águas Claras, enquanto o terceiro foi preso no município de Cruz das Almas.

A ação, coordenada pela Coordenação de Operações do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), também cumpriu 17 mandados de busca e apreensão nos bairros de Fazenda Coutos, Alto de Coutos, Fazenda Grande do Retiro, Ribeira, Boca da Mata, IAPI, Massaranduba, Chapada do Rio Vermelho, Paripe, Boca do Rio e Brotas, em Salvador, e em Cruz das Almas, no interior do estado.

Durante as diligências, foram apreendidos aparelhos celulares e documentos, que serão encaminhados para perícia. O material extraído poderá subsidiar o avanço das investigações. Os presos serão submetidos aos exames de praxe e permanecerão à disposição da Justiça. Um dos líderes da organização criminosa continua foragido, e as ações policiais seguem para localizá-lo.

Cerca de 120 policiais participaram da operação, entre equipes dos Departamentos Especializado de Investigações Criminais (Deic), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), de Polícia Metropolitana (Depom), de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV) e de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), além do apoio da equipe da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Antônio de Jesus).

Foto: Divulgação/Ascom-PCBA

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