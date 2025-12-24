Homem morre vítima de acidente do tipo capotamento de automóvel na BR-330, entre Jequié e Maracás

Um acidente do tipo capotamento resultou na morte de um homem na manhã desta Terça-feira (23/12) na BR 330, altura do KM 773, próximo à entrada do Pov. do Amazonas, trecho entre os municípios de Jequié e Maracás.

O homem estava a bordo de um veículo Peugeot 207 de placa JXI 5631, que capotou e parou às margens da via, provocando a morte instantânea do rapaz, que foi identificado como Ivan Queiroz Barros, 27 anos, e teve o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal de Jequié. O homem seria morador da localidade de Boaçu. Informações Blog Marcos Frahm

