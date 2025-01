Idoso de 94 anos que foi prensado por caminhão em Maracás não resiste e morre

O Instituto Médico Legal de Jequié, no Médio Rio de Contas, liberou, na manhã de ontem quarta-feira (29) o corpo de um idoso de 94 anos, Guilherme Carvalho Vieira, que teria sofrido acidente na terça-feira (28) na zona rural de Maracás, no Vale do Jiquiriçá, quando teria sido prensado por um caminhão no início da tarde na Fazenda Bom Jesus, na localidade de Pé de Morro.

Seu Guilherme teria sido prensado contra uma cerca, socorrido ao Hospital Geral Prado Valadares – HGPV, em Jequié, onde faleceu por volta das 17h na unidade hospitalar, tendo o corpo encaminhado para necropsia no IML e já liberado.

O caminhão que atingiu o ancião, segundo informações, estava na marcha ré e o condutor não teria percebido o idoso. O caso é apurado pelas autoridades competentes. A morte do idoso chocou a população de Maracás. Informações e Foto: Blog Marcos Frahm

