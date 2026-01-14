Estado entrega mais de 200 certificados, kits de proteção e bags para mototaxistas e motofretistas da Bahia

Mais de 200 mototaxistas e motofretistas, que atuam no transporte de pessoas e mercadorias em 16 municípios baianos, foram certificados nesta terça-feira (13), em Salvador, pelo Projeto Condução Decente da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre). A iniciativa, voltada à qualificação, segurança no trânsito e reciclagem dos profissionais que trabalham nas ruas, também entregou kits de proteção individual para condutores de 19 municípios baianos.

Rodando em Salvador há mais de 20 anos, Bruno Gomes, de 53 anos, vê no projeto uma oportunidade para os profissionais que estão há mais tempo exercendo o trabalho. “Se a gente não faz uma reciclagem, a gente cai no ostracismo, cai naquela rotina. No curso, a gente relembra a necessidade de ter atenção ao pneu da moto, ao óleo, combustível, as sinalizações de trânsito. A gente preserva a nossa integridade. Por isso agradeço, mesmo, por esse curso tão fundamental pra o nosso dia-a-dia”, dividiu.

O governador Jerônimo Rodrigues fez as entregas aos profissionais e frisou a importância da categoria para o transporte de pessoas no Brasil. “Quando um trabalhador não tem uma condição regularizada, ele fica inseguro. Então, nosso trabalho deve ser o de valorização desta categoria profissional, de quem acorda 4h para transportar pessoas, medicamentos, mercadorias. Vamos capacitar e reforçar a segurança com capacetes, coletes, bags e linha de crédito, para o profissional ter um veículo decente. O Brasil não vive sem a profissão de vocês”, disse o chefe do Executivo baiano.

Os motofretistas receberam um kit com colete, capacete, antena corta-pipa e bag térmica. Já os mototaxistas receberam colete, dois capacetes e antena corta-pipa. Até 2027, o projeto prevê a qualificação de 6.500 profissionais em 75 municípios do estado, com curso de especialização e de atualização, abordando ética e cidadania, legislação de trânsito, gestão de risco, segurança e saúde, atendimento ao cliente, transporte de pessoas e cargas, além de prática veicular.

“É um debate mais amplo, que está acontecendo também no Congresso Nacional, visando a regulamentação desses profissionais, mas temos trabalhado pela preservação, enquanto isso, dos direitos deste segmento profissional. Nosso objetivo é garantir presença desse projeto em todas as 13 zonas turísticas da Bahia, além de dignidade no trabalho”, comentou o secretário da Setre, Augusto Vasconcelos.

Linha de Crédito

Os profissionais que finalizaram o curso também terão acesso a uma linha de crédito da Desenbahia para aquisição de motocicletas novas. O financiamento contempla veículos com cilindradas entre 125 e 190, com prazo de até 60 meses para pagamento, sem carência, e taxa de juros de 1% ao mês, condicionada à análise de crédito.

A iniciativa é executada pela Setre, com a parceria da Fundação Luís Eduardo Magalhães (Flem), do Serviço Social do Transporte e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST SENAT), do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), da Secretaria da Fazenda (Sefaz) e da Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia).

Comentários no Facebook:

Comentários