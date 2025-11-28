Jovem de 18 anos é retirado da casa da avó e executado a tiros na calçada durante a madrugada em Jaguaquara

Um jovem de 18 anos, completados em fevereiro deste ano, foi morto na madrugada desta sexta-feira (27/11) em Jaguaquara, no Vale do Jiquiriçá. Segundo informações preliminares a vítima foi surpreendida no interior de uma casa na Rua Salvador J Costa, bairro Palmeira, quando os autores invadiram o imóvel por volta das 02h10 e deflagraram tiros contra Tiago Santos Ebraico, natural de Salvador, mas residindo havia anos na casa da avó em Jaguaquara, onde foi encontrado por criminosos.

Tiago não resistiu e tombou morto no local, teria sido retirado de dentro do imóvel e executado na calçada de uma residência ao lado, o seu irmão, que tentou se livrar dos atiradores foi alcançado e ficou ferido na cabeça.

A Polícia Militar foi acionada, mas quando chegou ao local do crime os atiradores já teriam evadido. A Polícia Técnica realizou a remoção do cadáver e providenciou o encaminhamento para necropsia no Instituto Médico Legal de Jequié e o caso deve ser apurado pela Delegacia Territorial de Jaguaquara. Mais de 30 cápsulas de pistola teriam sido contabilizadas pela polícia. Uma ação policial foi desencadeada pela Polícia Militar após o crime na cidade, um suspeito foi morto no bairro Arco-Íris, ainda não há detalhes do auto de residtência. Informações e Foto: Blog Marcos Frahm

