Prefeitura de Jequié promove receptivo natalino e fortalece acolhimento a visitantes e turistas na Estação Rodoviária

O receptivo foi um show a parte ate esta terça-feira, 23, proporcionando aos recém-chegados uma experiência calorosa e afetiva, com música, mensagens de boas-vindas e referências à identidade cultural local. Além de recepcionar, a iniciativa funciona como um convite para que os visitantes conheçam a programação natalina do município, que inclui apresentações artísticas, concertos, celebrações religiosas e uma decoração temática espalhada por pontos estratégicos da cidade, como a Praça Rui Barbosa, a Praça da Bíblia, o Alto da Prefeitura e a Avenida Rio Branco.

A programação cultural do receptivo conta com apresentações musicais de Leandro Pires Barreto, Silvana Correia Pacheco e Yuri Rodrigues, artistas do Ponto de Cultura Entrelaçando, da Associação Jequieense de Cegos (AJECE), além de Agton do Ouro Negro, Jô Bahia, Mileide Machado, Ailana Freitas, Lello Andrade, Coral da Associação de Pais e Amigos do Autista de Jequié (AMAJE), Coral Ágape; Blea e Sandra Ribeiro, Léo Luz, Adriana Abreu e os tradicionais Ternos de Reis São Francisco e Mulinha de Ouro, que representam Jequié e a comunidade do Imbuíra, no município de Manoel Vitorino. Informações e Foto: SECOM/PMJ

Comentários no Facebook:

Comentários