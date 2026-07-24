Aiquara gastou 8,4 vezes mais no São João de 2026 do que em todo o evento de 2025, aponta levantamento

Enquanto parte da população de Aiquara ainda convive com problemas históricos de saneamento básico e abastecimento de água, a Prefeitura de Aiquqra destinou R$ 1,5 milhão para a realização do São João de 2026, valor 8,4 vezes superior ao total investido no evento público na edição do ano passado, quando as despesas somaram cerca de R$ 180 mil. Os dados são resultado de levantamento publicado pelo site Bahia Notícias, com base em informações do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e do relatório do observatório investigativo De Olho nos Ruralistas.

A pesquisa mapeou 322 municípios baianos e identificou um aumento expressivo dos gastos em diversas cidades, entre elas a cidade de Aiquara, município do Médio Rio de Contas, onde o salto nas despesas chama a atenção, principalmente quando comparado à sua dimensão populacional e aos desafios estruturais ainda enfrentados pelos moradores.

Segundo o IBGE, Aiquara possui uma população estimada em 4.583 habitantes. Os próprios indicadores oficiais mostram que o município ainda enfrenta carências importantes na área de infraestrutura básica: apenas 41,4% do esgoto é coletado, não há tratamento do esgoto coletado e aproximadamente 11,9% das famílias não possuem canalização de água em seus domicílios. Diante desse cenário, o aumento expressivo dos investimentos em festas públicas reacende um debate recorrente sobre as prioridades da administração municipal e o equilíbrio entre o incentivo à cultura e a necessidade de ampliar investimentos em serviços essenciais que impactam diretamente a qualidade de vida da população.

Até o momento a prefeita, Valéria Ribeiro, não se pronunciou sobre o assunto.

Comentários no Facebook:

Comentários