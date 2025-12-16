Desenvolvimento: Robotic Software
Confira vagas de emprego para Jequié´nesta quarta feiria 17/12
ATENDENTE DE LOJA
Ensino médio completo
Experiência comprovada na função e disponibilidade de horário
01 VAGA
AÇOUGUEIRO
Ensino médio incompleto
Experiência comprovada na função e disponibilidade de horário
01 VAGA
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
Ensino superior completo em Administração ou áreas afins
Experiência comprovada na CTPS
Habilidade processos administrativos, financeiros, gestão de equipe, supervisão ou gerência de loja.
01 VAGA
VENDEDOR EXTERNO
Ensino médio completo
Experiência comprovada na CTPS, ter CNH AB e moto
01 VAGA
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Ensino médio completo
Experiência na função e conhecimento em instalação de rede de internet
01 VAGA
SUPERVISOR DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
Ensino médio completo
Experiência comprovada na CTPS e disponibilidade de horário
Habilidade com gestão de equipe, supervisão de vendas e indicadores de resultados
01 VAGA
PIZZAIOLA
Ensino fundamental incompleto
Experiência na função e disponibilidade de horário
01 VAGA
ANALISTA FINANCEIRO
Ensino superior completo
Experiência nas áreas contábeis e financeira.
01 VAGA
AUXILIAR DE TI
Ensino técnico completo
Experiência em manutenção de equipamentos e rede.
01 VAGA
ESTOQUISTA
Ensino médio completo
Experiência na função e habilidade com informática
VAGA EXCLUSIVA PARA PCD
01 VAGA
REPOSITOR DE MERCADORIA
Ensino médio completo
Experiência na função
VAGA EXCLUSIVA PARA PCD
01 VAGA
Os comentários estão fechados, mas trackbacks E pingbacks estão abertos.