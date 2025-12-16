Confira vagas de emprego para Jequié´nesta quarta feiria 17/12

ATENDENTE DE LOJA

Ensino médio completo

Experiência comprovada na função e disponibilidade de horário

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino médio incompleto

Experiência comprovada na função e disponibilidade de horário

01 VAGA

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

Ensino superior completo em Administração ou áreas afins

Experiência comprovada na CTPS

Habilidade processos administrativos, financeiros, gestão de equipe, supervisão ou gerência de loja.

01 VAGA

VENDEDOR EXTERNO

Ensino médio completo

Experiência comprovada na CTPS, ter CNH AB e moto

01 VAGA

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Ensino médio completo

Experiência na função e conhecimento em instalação de rede de internet

01 VAGA

SUPERVISOR DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Ensino médio completo

Experiência comprovada na CTPS e disponibilidade de horário

Habilidade com gestão de equipe, supervisão de vendas e indicadores de resultados

01 VAGA

PIZZAIOLA

Ensino fundamental incompleto

Experiência na função e disponibilidade de horário

01 VAGA

ANALISTA FINANCEIRO

Ensino superior completo

Experiência nas áreas contábeis e financeira.

01 VAGA

AUXILIAR DE TI

Ensino técnico completo

Experiência em manutenção de equipamentos e rede.

01 VAGA

ESTOQUISTA

Ensino médio completo

Experiência na função e habilidade com informática

VAGA EXCLUSIVA PARA PCD

01 VAGA

REPOSITOR DE MERCADORIA

Ensino médio completo

Experiência na função

VAGA EXCLUSIVA PARA PCD

01 VAGA

