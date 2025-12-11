Prefeitura de Jequié pagou o 13º e injetou mais de R$ 60 milhões na economia local

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria da Fazenda, efetuou nesta quarta-feira, 10, o pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário aos servidores municipais. No total, foram destinados R$ R$ 17.228.790,37 (dezessete milhões, duzentos e vinte e oito mil, setecentos e noventa reais e trinta e sete centavos) contemplando servidores ativos, beneficiários do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Jequié (IPREJ) e cargos comissionados. Somados aos valores já pagos referentes ao salário de novembro, R$ R$ 21.654.909,00 (vinte e um milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e nove reais) efetivado no dia 31 do mês passado, e à previsão de pagamento da folha salarial de dezembro, R$ 21.654.909,00 (vinte e um milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e nove reais) a ser realizada no dia 31, a administração municipal ultrapassará a marca de 60 milhões injetados diretamente na economia do município.

A primeira parcela do décimo terceiro foi realizada ainda em julho, como parte de uma estratégia de gestão financeira que assegura equilíbrio fiscal, previsibilidade ao servidor e estímulo contínuo ao comércio local, promovendo mais movimento ao comércio da cidade. Para o prefeito de Jequié, Zé Cocá, o pagamento da segunda parcela, somado à folha de novembro e à remuneração de dezembro, deverá impulsionar significativamente diversos segmentos do setor produtivo, fortalecendo o aquecimento de vendas neste período de final de ano. Informações: SECOM/PMJ

