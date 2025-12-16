Estudantes da rede estadual conquistam prêmio internacional com projeto de sustentabilidade

O Clube de Ciências Orbitz, do Colégio Estadual da Bahia – Central, em Salvador, conquistou o 1º lugar na categoria Engenharia e Matemática na 2ª edição da Feira Internacional de Iniciação Científica (FENIC). A premiação foi alcançada com o projeto ‘Do mar à moradia: economia circular com resíduos marinhos para revestimento sustentável’, que também recebeu o Prêmio Sebrae de Inovação. O evento ocorreu entre 11 e 13 de dezembro, na Escola SESI Djalma Pessoa.



Além dos prêmios, a equipe formada pelos estudantes Guilherme Fraga, 2ª série, e Mariana Aragão, 1ª série, além das professoras Valeria Danielly Oliveira (orientadora), e Fernanda Brito (coorientadora), garantiu credencial para a Feira de Inovação, Tecnologia e Ciências (FITEC), que será realizada em Londrina (PR), em novembro de 2026. A iniciativa reúne pesquisa científica, inovação tecnológica e responsabilidade socioambiental, fortalecendo o protagonismo estudantil em espaços nacionais de ciência.



Integrante da equipe, o estudante Guilherme Fraga, da 2ª série do Ensino Médio, destacou a relevância da conquista. “Ganhar o 1º lugar em Engenharia e Matemática não foi só uma vitória do projeto, mas da educação pública baiana. O Prêmio de Inovação do Sebrae e a credencial para a FITEC mostram a importância do nosso tema e reforçam a necessidade de promover a ciência em todos os contextos”, afirmou.



A orientadora Valeria Danielly Oliveira ressaltou o impacto social da pesquisa. “O projeto nasce de uma problemática real do território e propõe soluções sustentáveis com base científica. Essa premiação reconhece a qualidade metodológica, a inovação e o potencial transformador da iniciação científica no ensino médio, quando conectada à comunidade e aos sonhos dos estudantes”, destacou.



A FENIC é voltada a estudantes e professores da Educação Básica e do Ensino Técnico, com o objetivo de estimular a produção científica pré-universitária. Nesta edição, a feira registrou recorde de participação, com 685 projetos inscritos e 150 selecionados, incluindo trabalhos internacionais, consolidando-se como um dos principais eventos científicos do país voltados à juventude.



Tita Moura – Ascom/SEC