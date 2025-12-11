Desenvolvimento: Robotic Software
Confira vagas de emprego para esta quinta feira em Jequié
GERENTE DE VENDAS
Ensino médio completo
Experiência comprovada na CTPS
Habilidade com gestão de equipes e controle de metas
Salário: 2.300,00
01 VAGA
MOTORISTA ENTREGADOR
Ensino médio completo
Experiência comprovada na CTPS. Possuir CNH AB
01 VAGA
ANALISTA FINANCEIRO
Ensino superior completo
Experiência nas áreas contábeis e financeira.
01 VAGA
VENDEDOR INTERNO
Ensino médio completo
Experiência comprovada na CTPS
01 VAGA
SUPERVISOR DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
Ensino médio completo
Experiência comprovada na CTPS e disponibilidade de horário
Habilidade com gestão de equipe, supervisão de vendas e indicadores de resultados
01 VAGA
ESTOQUISTA
Ensino médio completo
Experiência na função e possuir CNH AB
01 VAGA
PIZZAIOLA
Ensino fundamental incompleto
Experiência na função e disponibilidade de horário
01 VAGA
ENCANADOR
Ensino fundamental incompleto
Experiência comprovada em construção civil
01 VAGA
AUXILIAR DE TI
Ensino técnico completo
Experiência em manutenção de equipamentos e rede.
01 VAGA
SOLDADOR
Ensino fundamental incompleto
Experiência comprovada na função
01 VAGA
FISCAL DE LOJA
Ensino médio completo
VAGA EXCLUSIVA PARA PCD
01 VAGA
REPOSITOR DE MERCADORIA
Ensino médio completo
Experiência na função
VAGA EXCLUSIVA PARA PCD
01 VAGA
