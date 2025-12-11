Confira vagas de emprego para esta quinta feira em Jequié

GERENTE DE VENDAS

Ensino médio completo

Experiência comprovada na CTPS

Habilidade com gestão de equipes e controle de metas

Salário: 2.300,00

01 VAGA

MOTORISTA ENTREGADOR

Ensino médio completo

Experiência comprovada na CTPS. Possuir CNH AB

01 VAGA

ANALISTA FINANCEIRO

Ensino superior completo

Experiência nas áreas contábeis e financeira.

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino médio completo

Experiência comprovada na CTPS

01 VAGA

SUPERVISOR DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Ensino médio completo

Experiência comprovada na CTPS e disponibilidade de horário

Habilidade com gestão de equipe, supervisão de vendas e indicadores de resultados

01 VAGA

ESTOQUISTA

Ensino médio completo

Experiência na função e possuir CNH AB

01 VAGA

PIZZAIOLA

Ensino fundamental incompleto

Experiência na função e disponibilidade de horário

01 VAGA

ENCANADOR

Ensino fundamental incompleto

Experiência comprovada em construção civil

01 VAGA

AUXILIAR DE TI

Ensino técnico completo

Experiência em manutenção de equipamentos e rede.

01 VAGA

SOLDADOR

Ensino fundamental incompleto

Experiência comprovada na função

01 VAGA

FISCAL DE LOJA

Ensino médio completo

VAGA EXCLUSIVA PARA PCD

01 VAGA

REPOSITOR DE MERCADORIA

Ensino médio completo

Experiência na função

VAGA EXCLUSIVA PARA PCD

01 VAGA

