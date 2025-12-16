Prefeitura de Jequié celebrou Luiz Gonzaga e o Dia Nacional do Forró com o IV Encontro dos Sanfoneiros do Sertão

No ultimo sábado 13/12 foi uma noirte verdadeiramente dedicada ao melhor da música na Praça Rui Barbosa, com a celebração musical do IV Encontro dos Sanfoneiros do Sertão de Jequié, realizado pela Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Cultura e Turismo, e que saúda o Dia Nacional do Forró e os 113 anos de nascimento do Rei do Baião, Luiz Gonzaga. Estiveram presentes o secretário de Cultura e Turismo, Domingos Ailton; equipe técnica da Secretaria; demais artistas, músicos e centenas de pessoas, entre famílias e frequentadores do espaço.

Criado como um espaço de reconhecimento e salvaguarda das tradições nordestinas, o Encontro dos Sanfoneiros do Sertão de Jequié destaca a importância histórica do forró para a identidade cultural do Nordeste. O ritmo, consagrado nacionalmente por Luiz Gonzaga, representa resistência, memória e pertencimento, atravessando gerações por meio de estilos como o baião, o xote, o xaxado e o autêntico forró pé de serra. Celebrar a data no aniversário do artista é reafirmar seu legado e manter viva uma das mais fortes expressões da cultura brasileira.

Consolidado como o único evento do gênero na região, o encontro reuniu sanfoneiros e músicos que representam a força e a diversidade do forró local, como Gilson Prates, Pedro Paes, Pedro LoSi, Palmeiron Andrade, Lello Andrade, Carlos Novaes, Val Zabumbaia, Matheus Palmeira, Celso Nascimento e as jovens promessas Giovana Melo Mendes e Maria Vitória, que encantaram o público ao demonstrar sensibilidade e muita dedicação ao forró. A programação transformou a Praça Rui Barbosa em um grande palco, promovendo lazer, integração comunitária e valorização dos artistas que mantêm viva a tradição do forró. Informações e Foto: SECOM PMJ

