O prefeito de Manoel Vitorino, Vinícius Costa, desponta como um dos nomes mais cotados para assumir a nova diretoria da União dos Municípios da Bahia (UPB), que deverá ser criada para tratar especificamente da gestão de crises climáticas nos municípios baianos. A proposta de criação do cargo será apresentada em Assembleia pelo presidente da entidade, Wilson Cardoso, prefeito de Andaraí, e visa fortalecer a capacidade dos gestores municipais diante dos desafios ambientais que têm se intensificado em todo o estado.

Segundo informações de bastidores, o nome de Vinícius tem ganhado destaque pela condução firme e estratégica à frente de Manoel Vitorino, município que vem sofrendo os impactos de uma forte estiagem. Mesmo diante das adversidades, o gestor tem implementado um programa de desenvolvimento estrutural e de fortalecimento econômico, chamando a atenção pela eficiência administrativa e pela busca constante por soluções que garantam o bem-estar da população.

A nova diretoria da UPB deverá atuar na articulação de políticas públicas, projetos e parcerias voltadas ao enfrentamento das mudanças climáticas, com foco em problemas como seca, chuvas intensas e desabastecimento hídrico. Caso seja confirmado, o nome de Vinícius Costa reforçará a presença de Manoel Vitorino no cenário estadual, consolidando o município como referência na defesa de ações integradas em prol da sustentabilidade e da adaptação às novas realidades climáticas da Bahia.

