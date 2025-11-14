Comitê de imprensa da Alba indica Hassan entre os dez deputados mais atuantes

O deputado municipalista Hassan (PP), que no final do segundo ano do seu mandato, em 2024, foi escolhido pelos jornalistas credenciados no Comitê de Imprensa Edson Alves, da Assembleia Legislativa da Bahia, no Top 10, entre os deputados que mais se destacaram na atuação parlamentar, firma-se a cada dia como um dos legisladores mais atuantes e influentes do legislativo baiano. Em votação secreta, os jornalistas especializados em cobertura política elegeram Hassan o sétimo parlamentar mais atuante neste ano, entre os 63 deputados, considerando sua capacidade de articulação, seu desempenho no parlamento como membro titular da mesa diretora, sua participação nas comissões, no plenário e no trabalho em prol do povo baiano, principalmente nos municípios do Médio Rio das Contas e Vale do Jiquiriçá.

Honrando e agradecido, o deputado recebeu a notícia com alegria e afirmou que “esse é um reconhecimento importante, principalmente por ser de uma opinião tão abalizada, que é a imprensa, que acompanha diariamente os trabalhos na Assembleia Legislativa, no plenário e nas comissões”. O parlamentar faz parte da mesa diretora da Alba, como terceiro vice-presidente, e é membro titular de quatro comissões temáticas, estando sempre presente “para que possamos discutir e aprovar projetos de lei importantes que possam mudar a vida das baianas e baianos”, explicou.

O deputado destacou a importância do reconhecimento da imprensa, “para que nosso eleitorado, as regiões que votaram conosco, nossos municípios e nossos prefeitos tenham a certeza de que tem um representante, um deputado que está presente, que está trabalhando e honrando os votos recebidos, atuando para mudar para melhor a vida dos baianos”. Ele parabenizou todos os outros colegas que foram votados, “principalmente a deputada Ivana Bastos, eleita em primeiro lugar, ela que assumiu a presidência da Alba e vem fazendo um grande trabalho na gestão da casa, e foi merecida sua eleição”.

Hassan ressaltou ainda que “a escolha dos profissionais de imprensa reflete a importância do trabalho que temos desenvolvido, com dedicação e compromisso com o povo baiano, pautado na defesa do municipalismo e das pautas que visam o desenvolvimento da Bahia, em especial nos territórios do Vale do Jiquiriçá e do Médio Rio de Contas”, disse Hassan. Para o deputado, esse reconhecimento de sua atuação no parlamento baiano “é mais uma indicação de que estamos no rumo certo, e vamos continuar trabalhando por uma Bahia melhor para todos”.

