Mulher caminhoneira morre presa às ferragens de caminhão após batida na BR-116, em Manoel Vitorino

Uma mulher caminhoneira morreu vítima de um acidente com o caminhão que ela conduzia na Rodovia Santos Dumont BR-116, no trecho do município de Manoel Vitorino, no Sudoeste baiano, na tarde desta quarta-feira (22). O acidente foi registrado no KM 704 e envolveu o caminhão Volkswagen Bob Esponja, de cor branca, com placa policial RPC—8F47, pertencente a uma empresa de Vitória da Conquista, que bateu na traseira de outro caminhão e com o impacto a condutora do Bob Esponja, Elenice do Rocio Bello Pires, natural do Paraná, mas residindo atualmente em Conquista, não resistiu e faleceu no local.

Ela chegou a ficar presa nas ferragens, equipes da ViaBahia foram acionadas para o socorro com unidade avançada de resgate, mas a vítima já teria ido a óbito, segundo informações. O corpo foi removido por uma equipe da Polícia Técnica de Jequié, encaminhada ao Instituto Médico Legal. A Polícia Rodoviária Federal registrou o acidente. O trânsito na região foi interrompido e depois liberado.

O caso será apurado pelas autoridades competentes. No momento do acidente, outro caminhão tombou no mesmo trecho, quando o motorista foi observar a tragédia. O caminhão conduzido por Elenice transportava produtos alimentícios e parte da carga foi saqueada. Informações e Foto: Blog Marcos Frahm

