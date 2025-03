Hassan comemora escolha da Serra do Mutum como um dos trechos prioritários para duplicação na BR-116

O deputado municipalista Hassan (PP), recebeu com alívio e satisfação a notícia divulgada nesta sexta-feira (20) pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, anunciando para os próximos dias a saída da pior concessionária do Brasil da administração das BRs 324 e 116. O ministro informou também que o Ministério dos Transportes já elaborou o planejamento de investimentos que vão constar na nova licitação, e elegeu a Serra do Mutum, na BR-116, entre Jequié e Jaguaquara, um dos trechos prioritários para receber os primeiros investimentos e ser duplicado.

Para o deputado, que desde o início do seu mandato parlamentar, em fevereiro de 2023, vem denunciando as irregularidades praticadas pela ViaBahia e reivindicando a duplicação da BR-116, com ênfase na Serra do Mutum como trecho prioritário, “a saída da ViaBahia é resultado de muita luta contra uma concessionária que durante 15 anos maltratou os baianos usuários das duas rodovias e nunca cumpriu os compromissos contratuais”. Ele acrescentou que “ficamos felizes com a escolha da Serra do Mutum como um dos trechos prioritários, porque é um trecho muito arriscado, onde infelizmente ocorrem muitos acidentes deixando vítimas fatais. O que queremos é segurança para transitar, evitando tragédias”.

A expectativa do legislador era de ver a saída da ViaBahia no próximo dia 31 deste mês, vez que com a aprovação do orçamento da União, viabilizando o pagamento à concessionária da escandalosa indenização no valor de R$ 892 milhões, nada mais impediria o fim da era ViaBahia no estado. No entanto, o próprio ministro dos Transportes, Renan Filho, informou que o governo federal vai assumir, a partir de 15 de maio, o trecho concedido das rodovias BR-116, BR-324, além da BA-526 e BA-528.

Ou seja, a pior concessionária do País permanece administrando as BRs 324 e 116 até 14 de maio. Através das redes sociais, o ministro explicou que as rodovias voltarão a receber investimentos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). De acordo com o chefe da Casa Civil, o ministro Renan Filho virá à Bahia, em breve, para divulgar o cronograma de licitação para a nova gestão das estradas federais.

O parlamentar, que cobrou providências ao Ministério dos Transportes e à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), para que o impasse seja logo resolvido, afirmou que “estamos vigilantes, nossa luta vai continuar, não vamos parar até vermos a revitalização da BR-324, com a implantação da terceira faixa nos dois sentidos da via, e a duplicação da BR-116, da ponte do Rio Paraguaçu até a divisa com Minas Gerais. Também continuaremos mobilizados para acompanhar o processo licitatório, para que de fato o trecho da Serra do Mutum seja uma prioridade na duplicação da BR-116”, ressaltou.

Comentários no Facebook:

Comentários