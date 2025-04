Novo delegado da Polícia Civil designado pela SSP-BA, Moabe já atuou na Polícia Militar e PRF

O delegado da Polícia Civil designado pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia para assumir a Delegacia Territorial em Jaguaquara, no Vale do Jiquiriçá, Moabe Macedo Lima é bacharel em Direito pela Universidade Católica do Salvador, pós-graduado duas vezes em Inteligência de Segurança – uma pela UNISUL e outra pela Acadepol da Polícia Civil da Bahia e também pós-graduado em Gestão de Segurança pela Faculdade de Vitória.

Moabe assumiu a DT de Jaguaquara na ultima terça-feira (1º) e possui 22 anos de experiência na área policial, tendo atuado como policial militar por 11 anos e meio e como policial rodoviário federal por 2 anos e meio.

Na Polícia Militar, desempenhou praticamente toda a sua carreira em operações de inteligência, com destaque para sua atuação na antiga Unidade de Operações da Coordenadoria de Missões Especiais e no antigo Núcleo de Inteligência do Ministério Público.

Na Polícia Rodoviária Federal, atuou por 2 anos no policiamento de fronteira entre Argentina e Paraguai, e por 6 meses na inteligência correcional, no Núcleo de Assuntos Internos.

Como delegado de Polícia, geriu a Delegacia Territorial de Brejões/BA por 10 meses, sendo posteriormente transferido para a Delegacia Territorial de Jequié, onde exerceu a função de titular por mais de 4 anos e meio. Recentemente, estava lotado na Delegacia Territorial de Maracás, onde atuou por mais de 2 anos e meio. Em Jaguaquara ele substitui Chardison Castro de Oliveira, outro experiente delegado com um longo período de atuação na Polícia Civil e que assumirá a DT de Maracás, em substituição ao próprio Moabe. Informações e Foto: Blog Marcos Frahm

