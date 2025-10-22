Confira vagas de emprego para esta quarta feira 22 em Jequié

VAGAS PARA JEQUIÉ – 22/10/2025

SALVA-VIDAS

Ensino médio completo

Experiência na função e possuir CNH B

Habilidade com salvamentos aquáticos e primeiros socorros

01 VAGA

ATENDENTE DE PÁTIO

Ensino médio completo

Experiência na função e possuir CNH B

Habilidade com informática e disponibilidade de horário

02 VAGAS

GERENTE DE LOJA

Ensino médio completo

Experiência na função como gerente sou supervisor de loja

Habilidade com liderança de equipe e controle de metas

01 VAGA

TÉCNICO DE INFORMÁTICA

Ensino médio completo

Experiência na função e habilidade com instalação de rede de telecomunicação

01 VAGA

MOTORISTA DE DISTRIBUIÇÃO

Ensino médio completo

Experiência na função e possuir CNH D

01 VAGA

AUXILIAR DE LAZER

Ensino médio completo

Experiência na função

Habilidade com atividades recreativas para o público adulto e infantil

01 VAGA

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Ensino fundamental incompleto

Experiência com serviços pesados

01 VAGA

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses com serviços pesados

01 VAGA

SOLDADOR

Ensino fundamental incompleto

Experiência na função

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino médio completo

Experiência na função, ter CNH – D e disponibilidade para viajar

01 VAGA

MOTORISTA DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO

Ensino médio completo

Experiência na função, ter CNH – D e disponibilidade para viajar

01 VAGA

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Ensino técnico completo

Experiência na função em construção civil

Habilidade com leitura de projetos, processos de auditorias, AutoCAD, Excel e a Legislação aplicável

01 VAGA

COMPRADOR

Ensino superior completo

Experiência na função em construção civil

Habilidade com compras de materiais de obra civil e com o sistema SIENGE

01 VAGA

MONTADOR DE EQUIPAMENTO METÁLICO

Ensino médio completo

Experiência na função

02 VAGAS

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL.

Ensino médio completo

Experiência comprovada na CTPS e ter CNH – B

01 VAGA

PREPARADOR DE CALÇADOS

Ensino fundamental incompleto

Não precisa de experiência

30- VAGAS

ELETRICISTA VEICULAR

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses

03 VAGAS

BORRACHEIRO

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses

03 VAGAS

MECÂNICO DE VEÍCULO

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

