Confira vagas de emprego para esta quarta feira 22 em Jequié
VAGAS PARA JEQUIÉ – 22/10/2025
SALVA-VIDAS
Ensino médio completo
Experiência na função e possuir CNH B
Habilidade com salvamentos aquáticos e primeiros socorros
01 VAGA
ATENDENTE DE PÁTIO
Ensino médio completo
Experiência na função e possuir CNH B
Habilidade com informática e disponibilidade de horário
02 VAGAS
GERENTE DE LOJA
Ensino médio completo
Experiência na função como gerente sou supervisor de loja
Habilidade com liderança de equipe e controle de metas
01 VAGA
TÉCNICO DE INFORMÁTICA
Ensino médio completo
Experiência na função e habilidade com instalação de rede de telecomunicação
01 VAGA
MOTORISTA DE DISTRIBUIÇÃO
Ensino médio completo
Experiência na função e possuir CNH D
01 VAGA
AUXILIAR DE LAZER
Ensino médio completo
Experiência na função
Habilidade com atividades recreativas para o público adulto e infantil
01 VAGA
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Ensino fundamental incompleto
Experiência com serviços pesados
01 VAGA
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
Ensino fundamental incompleto
Experiência mínima de 06 meses com serviços pesados
01 VAGA
SOLDADOR
Ensino fundamental incompleto
Experiência na função
01 VAGA
VENDEDOR PRACISTA
Ensino médio completo
Experiência na função, ter CNH – D e disponibilidade para viajar
01 VAGA
MOTORISTA DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO
Ensino médio completo
Experiência na função, ter CNH – D e disponibilidade para viajar
01 VAGA
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Ensino técnico completo
Experiência na função em construção civil
Habilidade com leitura de projetos, processos de auditorias, AutoCAD, Excel e a Legislação aplicável
01 VAGA
COMPRADOR
Ensino superior completo
Experiência na função em construção civil
Habilidade com compras de materiais de obra civil e com o sistema SIENGE
01 VAGA
MONTADOR DE EQUIPAMENTO METÁLICO
Ensino médio completo
Experiência na função
02 VAGAS
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL.
Ensino médio completo
Experiência comprovada na CTPS e ter CNH – B
01 VAGA
PREPARADOR DE CALÇADOS
Ensino fundamental incompleto
Não precisa de experiência
30- VAGAS
ELETRICISTA VEICULAR
Ensino fundamental completo
Experiência mínima de 06 meses
03 VAGAS
BORRACHEIRO
Ensino fundamental completo
Experiência mínima de 06 meses
03 VAGAS
MECÂNICO DE VEÍCULO
Ensino fundamental completo
Experiência mínima de 06 meses
01 VAGA
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
Ensino fundamental completo
Experiência mínima de 06 meses
01 VAGA
