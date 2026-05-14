Zé Cocá será homenageado pela Assembleia Legislativa da Bahia com a Comenda 2 de Julho

A Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) realizará, no próximo dia 28 de maio, às 10h, no Plenário do Palácio Deputado Luís Eduardo Magalhães, em Salvador, a solenidade de entrega da Comenda 2 de Julho ao ex-prefeito de Jequié e ex-deputado estadual, Zé Cocá. Considerada a mais alta honraria concedida pelo Parlamento baiano, a comenda reconhece personalidades que contribuíram de forma relevante para o desenvolvimento político, administrativo e social da Bahia.

A homenagem foi proposta pelo deputado estadual Hassan, que destacou a carreira pública de Zé Cocá e sua contribuição para o fortalecimento do interior baiano ao longo dos anos. A cerimônia deverá reunir autoridades políticas, lideranças regionais, prefeitos, vereadores, empresários e representantes da sociedade civil de diversas regiões do estado. O evento também será transmitido ao vivo pelo canal oficial da Assembleia Legislativa da Bahia no YouTube, ampliando o alcance da solenidade para todo o estado.

Considerado uma das principais lideranças da Bahia, Zé Cocá construiu uma trajetória marcada pela atuação firme em defesa dos municípios, com destaque para sua passagem pela presidência da União dos Municípios da Bahia (UPB), onde liderou pautas estratégicas voltadas ao fortalecimento dos municípios, como a luta pela redução de encargos que impactam diretamente as prefeituras, a participação ativa nos debates sobre a concessão da BR-116, além do apoio à retomada e fortalecimento da cacauicultura baiana. Sua atuação também se estendeu à defesa de investimentos em infraestrutura, saúde e desenvolvimento regional, consolidando seu nome como uma referência política no interior do estado.

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