Rede estadual intensifica mobilização para o Dia D de entrega do Programa ”Bolsa Presença” na Bahia

A rede estadual de ensino da Bahia realiza, nesta quinta-feira (07/05), o Dia D de entrega dos cartões do Programa Bolsa Presença, com mobilização simultânea em todas as unidades escolares distribuídas pelos 27 Territórios de Identidade do Estado. A ação concentra esforços na localização e atendimento das famílias que ainda não retiraram os cartões já disponíveis, assegurando o acesso ao benefício e contribuindo para a permanência dos estudantes na escola.

A estratégia envolve a atuação integrada dos Núcleos Territoriais de Educação, equipes gestoras, profissionais de apoio e representantes estudantis, que se articulam para ampliar o alcance da iniciativa. A mobilização busca garantir que nenhum beneficiário deixe de acessar o recurso, fortalecendo o vínculo entre escola e comunidade.

O Dia D representa um movimento coletivo de engajamento da rede estadual, com foco na garantia do direito ao benefício para todas as famílias aptas. A iniciativa reforça a importância da participação ativa dos responsáveis no processo de retirada dos cartões, etapa essencial para a utilização do auxílio financeiro.

Atualmente, o Bolsa Presença atende 366.821 estudantes, com investimento superior a R$ 51 milhões. O repasse é realizado mensalmente, sempre no dia 15, destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social e condicionado à frequência regular dos estudantes, o que contribui diretamente para o desempenho escolar.

Cada núcleo familiar recebe R$ 150 por mês, com adicional de R$ 50 a partir do segundo aluno matriculado e frequente. Instituído por legislação estadual, o programa se consolida como política pública permanente de enfrentamento à evasão e promoção da inclusão educacional, reafirmando o compromisso do Governo da Bahia com o acesso e a continuidade dos estudos.

Foto: Ascom / SEC

Comentários no Facebook:

Comentários