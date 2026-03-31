Em celebração das artes e da diversidade cultural, Prefeitura de Jequié promove Março Cultural na Praça Rui Barbosa

Com o propósito de democratizar o acesso à cultura, mobilizar os espaços públicos e ampliar as oportunidades de lazer para a população, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Cultura e Turismo, realizou, na sexta-feira, 27, a quinta edição do Março Cultural, na Praça Rui Barbosa. O evento reuniu artistas locais e o público em uma programação diversificada, em alusão ao Dia do Circo, do Teatro, da Poesia, do Artesão e ao Dia Internacional da Mulher, promovendo uma verdadeira celebração das múltiplas expressões artísticas. Estiveram presentes o secretário de Cultura e Turismo, Domingos Ailton; além da equipe técnica da pasta e frequentadores do espaço.

A programação, executada através de editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), contou com o comando de palco da personagem Ximbica, interpretada pela diretora municipal de Promoção Cultural, Virginia Pimentel. Além da exposição de artes visuais “VACAPAREDE”, assinada pelo artista jequieense Israel Nery, que trouxe identidade e criatividade ao ambiente da Praça e, na sequência, o público acompanhou o espetáculo musical “A Fantástica Viagem de Jó Bahia no Alto da Imaginação – 2ª edição”, com os cantores Jô Bahia e Cris Gonçalves, que apresentaram um repertório marcante, com MPB e muito forró. Encerrando a noite, o espetáculo “O Circo”, com Vitor Ferreira e equipe, levou ao público as artes circenses, reforçando o caráter lúdico e inclusivo do evento.

Para o secretário de Cultura e Turismo, Domingos Ailton, a iniciativa reafirma o compromisso com o fortalecimento da cultura local e a valorização dos artistas. Informações e Foto: SECOM PMJ

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