EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA TITULARES DE DIREITOS E CONFRONTANTES

Através do presente edital torna-se público que tramita pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião no Registro de Imóveis e Hipotecas, Títulos e Documentos e Cível das Pessoas Jurídicas da Comarca de Jequié/BA, sob protocolo nº 99.352, com os seguintes dados: REQUERENTE: MANUELA SOUZA SANTOS, brasileira, maior, solteira, operadora de caixa, RG nº 484997807 SSP/BA, CPF nº 067.970.745-09, residente e domiciliado na Rua Waldir Leite, nº 414, bairro Água Branca, em Jequié/BA. IMÓVEL USUCAPIENDO: Imóvel localizado na Rua Waldir Leite, nº 414, bairro Água Branca, em Jequié/BA, consistente de um imóvel residencial com um pavimento, com área construída total de 115,95m², e área total do terreno de 365,29m², com inscrição imobiliária nº 01041370192001, tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborado técnico agrimensor Emerson Santos da Silva, CFT – BR6742162856-8, TRT Nº CFT2404127155. MATRÍCULA/TRANSCRIÇÃO: 10.197, Livro 2- AM. MODALIDADE DE USUCAPIÃO: Extraordinária. TEMPO DE POSSE: Há mais 15 anos. Pelo presente edital, fica intimado COOPERATIVA HABITACIONAL DOS BANCÁRIOS DE JEQUIÉ – COHABAJE, SEÇÃO II, CGC: 14.516.256/0001-60 na qualidade de proprietário tabular para se manifestar em relação ao pedido de usucapião, apresentando impugnação escrita diretamente nesta serventia, com as razões da sua discordância, no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados a partir da publicação deste, ficando advertido de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião. Maiores informações sobre o pedido feito podem ser obtidas neste Ofício Registral, no endereço constante do cabeçalho. Jequié/BA, 17 de março de 2026. A Oficiala Substituta, SAMARA BENEVIDES DUQUE.

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