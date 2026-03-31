Em mobilização de vacinação contra a gripe, Prefeitura de Jequié aplica mais de 3.600 doses e inicia campanha no município

Com grande mobilização, participação do Zé Gotinha e o empenho dos trabalhadores e profissionais da Saúde, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, realizou no sábado, 28, o Dia D de vacinação contra a gripe Influenza. A ação, coordenada pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica, aconteceu em todas as Unidades de Saúde da sede e também nos distritos de Florestal, Itajuru, Baixão e Barra Avenida. A estratégia alcançou um resultado expressivo, com a aplicação de 3.688 doses, número que representa um avanço significativo, superando em mais de mil doses o total registrado na mobilização do ano anterior.

Com a meta de imunizar cerca de 90% do público-alvo, estimado em aproximadamente 39 mil pessoas, a iniciativa marca o início oficial da campanha no município. A vacinação é voltada aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, incluindo idosos com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas e crianças de seis meses a menores de seis anos. Também fazem parte do público-alvo professores, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, povos indígenas, quilombolas e pessoas em situação de rua, caminhoneiros, profissionais das forças de segurança e salvamento, trabalhadores do transporte coletivo, dos Correios e do sistema prisional.

A partir desta segunda-feira, 30, a vacina contra a Influenza passa a estar disponível em todas as Unidades de Saúde do município, ampliando o acesso da população aos serviços de imunização. A continuidade da campanha reforça o compromisso com a prevenção e o cuidado com a saúde pública, sendo a vacinação uma das principais estratégias para reduzir casos graves da doença e evitar internações. Além disso, contribui diretamente para diminuir a sobrecarga nas Unidades de Saúde, especialmente em períodos de maior circulação do vírus, como no inverno. Informações e Foto: SECOM PMJ

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