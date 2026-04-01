Abelhas atacam estudantes e servidores em escola particular de Jaguaquara; de 100 pessoas foram encaminhadas ao hospital

Estudantes e servidores do Colégio Colégio Batista Taylor-Egídio, instituição particular de ensino em Jaguaquara, no Vale do Jiquiriçá, foram atacados por um enxame de abelhas na manhã desta terça-feira (31/03). O incidente ocorreu na área externa do Colégio, no momento em que seria realizado um evento o colégio recebia outros estudantes, estes da rede municipal. O Corpo de Bombeiros, através da 3ª Cia do 8º BBM foi chamado ao local, Avenida Taylor-Egídio, bairro Muritiba, mas os feridos leves já teriam sido encaminhados para atendimento hospitalar, muitos dos quais por servidores, em veículos particulares e em ônibus escolares. Integrantes da direção do Colégio se mobilizam para prestar apoio aos envolvidos e o caso é apurado.

Não há informações sobre o número exato de pessoas que foram picadas, mais de 100 pessoas, na maioria crianças, inclusive da rede municipal que participariam de um evento foram encaminhadas a unidade de Saúde, mas sem gravidade. O clima foi de tensão no Colégio e no Pronto-socorro do Hospital. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência também foi acionada e chegou ao local após os primeiros socorros já terem sido prestados pelos servidores da instituição. O Colégio Batista Taylor-Egídio é localizado numa área arborizada em Jaguaquara. O Corpo de Bombeiros trabalha para identificação e remoção da colmeia. Informações e Foto: Blog Marcos Frahm

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