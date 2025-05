PRF e PMBA reforçam parceria institucional em reunião no Quartel do Comando-Geral

Foi realizada uma reunião institucional no Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar da Bahia, localizado no Largo dos Aflitos, em Salvador. O encontro contou com a presença do Comandante-Geral da PMBA, Coronel Antônio Carlos S. Magalhães, e representantes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) naBahia, o Superintendente, Vagner Gomes, e o Superintendente Substituto e Chefe da Seção de Operações, Althemar Brandão.Durante a reunião, foram debatidos acordos de cooperação entre as instituições, com foco no fortalecimento da atuação conjunta nas áreas de segurança pública, fiscalização e capacitação. A agenda incluiu ainda outros temas de interesse comum, com o objetivo de ampliar a integração operacional entre a PRF e a PMBA em ações estratégicas no estado.

O encontro simboliza o compromisso contínuo das forças de segurança em trabalhar de forma articulada, promovendo maior eficiência no enfrentamento à criminalidade e na promoção da segurança viária.

Comentários no Facebook:

Comentários