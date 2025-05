Cozinha comunitária impulsiona renda e diversifica produtos da agricultura familiar em Jiquiriçá

Banana chips, aipim chips, gelatinete de banana, pizza e até sorvete de aipim. Na cozinha comunitária da Associação dos Moradores de Cortes Peixoto e Bom Jesus (Amceb), em Jiquiriçá, esses alimentos têm algo em comum: são produzidos com matéria-prima cultivada por agricultores e agricultoras familiares da região, resultando em produtos saborosos e com valor agregado, que vêm sendo comercializados nas feiras da agricultura familiar do município e em cidades vizinhas.

A transformação acontece dentro de uma agroindústria familiar construída do zero e equipada pelo Governo do Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR). O espaço conta com equipamentos como liquidificador industrial, misturador, geladeira, freezer, datadora, seladora e cortadeira de frutas, possibilitando o beneficiamento e a diversificação dos alimentos.

A agricultora Siene de Jesus Santos, presidente da Amceb, destaca os avanços trazidos pela agroindústria. “Depois da implantação, houve grande desenvolvimento na comunidade. A cozinha está gerando emprego e renda, e conseguimos produzir alimentos que antes nem sabíamos como fazer, como pizza, sorvete e cocada de aipim”, afirma.

Já o agricultor Antônio Santiago reforça o impacto positivo para as famílias do campo. “Nossa produção passou a ser valorizada, e as vendas estão melhorando a qualidade de vida nas comunidades”, avalia.

Fotos: Divulgação Amceb

