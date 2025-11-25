Bahia abre inscrições para o ciclo 2 da Pnab com investimento de mais de R$ 70 milhões

As inscrições para os editais do ciclo 2 da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) na Bahia estão abertas. Ao todo, , com apoio a iniciativas artísticas e culturais em diferentes áreas. Os interessados podem se inscrever até 22 de dezembro, por meio de formulário on-line no são 21 editais disponíveis nesta primeira etapa , com apoio a iniciativas artísticas e culturais em diferentes áreas. Os interessados podem se inscrever até 22 de dezembro, por meio de formulário on-line no site oficial da Pnab

O novo ciclo reúne investimentos de mais de R$ 70 milhões , somando recursos destinados aos editais inéditos e à renovação dos Termos de Execução Cultural do ciclo 1. Ao todo, a etapa deste ano vai beneficiar até 1.090 projetos na Bahia. Outros seis editais, ligados à Lei Cultura Viva, serão lançados no primeiro semestre de 2026.

Os editais são divididos em seis eixos de atuação cultural: fomento às artes; identidades e saberes; formação; patrimônio e museus; economia criativa e espaços culturais; livro, literatura e memória. Entre as novidades estão o edital de Ações Continuadas das Artes, com investimento de R$ 6,3 milhões, e a Premiação Artística ao Forró da Bahia, que destinará R$ 700 mil a agentes culturais do ritmo.

BALANÇO – No ciclo anterior, a Bahia contemplou 1.084 projetos com R$ 71,4 milhões. O interior do estado concentrou 71% dos projetos, com 771 propostas e R$ 46,5 milhões em investimentos, enquanto 29% (321 projetos) foram de Salvador, que recebeu R$ 24,9 milhões. Todos os 27 territórios de identidade da Bahia tiveram projetos aprovados. Informações: ASCOM/GOVBA

