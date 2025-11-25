PRF apreende 26 kg de maconha na BR 116

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta segunda-feira (24), 26 kg de maconha durante a abordagem a um ônibus interestadual no km 830 da BR-116, em Vitória da Conquista (BA). A ação contou com o apoio do cão farejador Messi, que localizou o entorpecente dentro de uma mala.

O veículo, que seguia de São Paulo (SP) para Barro (CE), foi parado para fiscalização de rotina. Durante a verificação, o cão Messi indicou a presença de droga em uma bagagem, levando a equipe a aprofundar a inspeção.

Dentro da mala foram encontrados 26 kg de maconha embalados de forma a tentar dificultar a identificação. A passageira responsável pela bagagem informou que recebeu a proposta de transportar o material ilícito em troca de uma cirurgia de implante mamário.

A mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas e encaminhada ao DISEP, onde ficou à disposição da autoridade policial.

Comentários no Facebook:

Comentários