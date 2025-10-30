Homem de 41 anos tem três dedos da mão decepados durante tentativa de extorsão

Um homem de 41 anos teve três dedos da mão decepados após sofrer um ataque com arma branca durante uma tentativa de extorsão na tarde de ontem quarta-feira (29), em Ipiaú.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do GIRO, o homem deu entrada no Hospital Geral de Ipiaú (HGI) apresentando ferimentos graves na mão esquerda, provocados por uma espécie de cutelo” Após o atendimento de urgência, ele relatou que trafegava de motocicleta pela Avenida João Durval Carneiro, quando foi abordado por um homem armado.

Segundo a vítima, o suspeito — descrito como branco, alto e vestindo camisa branca — portava uma arma de fogo e um cutelo, e teria exigido R$ 15 mil. Diante da recusa, o criminoso golpeou a mão da vítima, decepando três dedos e fugindo a pé.

Ao dar entrada no hospital, a Polícia Militar foi informada da situação e realizou rondas na área indicada pela vítima, nas proximidades de uma estrada conhecida como Cascalheira, mas nenhum suspeito foi localizado. Também não foram encontradas testemunhas que presenciassem o crime.

Devido à gravidade dos ferimentos, o homem foi transferido pelo SAMU para o Hospital Prado Valadares (HGPV). A Polícia Civil de Ipiaú deverá instaurar um inquérito para apurar o caso e identificar o autor da agressão. Informações e Foto: Blog Giro Ipiaú

