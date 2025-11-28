Prefeitura de Jequié divulga programação oficial do Natal 2025

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Cultura e Turismo, divulgou nesta quinta-feira, 27, a programação oficial do Natal 2025, que será composta por uma série de atividades culturais, musicais e religiosas distribuídas ao longo do mês de dezembro. A iniciativa busca estimular o período de vendas do comércio local, promover o turismo e proporcionar momentos de convivência e celebração para as famílias jequieenses. As ações acontecerão em diversos espaços da cidade, como a Estação Rodoviária, Praça da Bíblia e Praça Rui Barbosa, um dos principais cartões-postais do município durante o período festivo.

A abertura oficial acontece no sábado, 6 de dezembro, na Praça Rui Barbosa, com o lançamento da ornamentação natalina 2025 e, ao longo do mês, uma vasta programação, contando com animação do Papai Noel e demais personagens natalinos, que estarão mobilizando e interagindo com o público, além do musical do SESC “Uma canção para o amanhã”, a Mostra “Tempo Integral”, do Festival de Música “Som do Sol”, eventos realizados pela Secretaria de Educação, com a participação de estudantes das escolas municipais e, ainda, apresentações dos corais natalinos Ágape, da Paróquia João Batista, e do Colégio Dom e show da Banda Maranatha.

A programação conta, também, com a quarta edição do Encontro de Sanfoneiros do Sertão de Jequié, concerto do Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia/Cidade Sol (NEOJIBA), seguido pela “Hora de Misericórdia – Itinerante de Natal” e, no dia 28 de dezembro, a celebração da Santa Missa, seguida de show com o Padre Alessandro Campos. As festividades encerram-se com o Réveillon em dois pontos da cidade -Praça Rui Barbosa e Praça da Bíblia -, reunindo shows musicais e apresentação pirotécnica à meia-noite. Já no dia 6 de janeiro, a tradição cultural é retomada com o Encontro de Ternos de Reis, encerrando as festividades com valorização das expressões populares que marcam a identidade cultural de Jequié. Informações e Foto: ASCOM/PMJ

Comentários no Facebook:

Comentários