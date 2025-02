Prefeitura de Jequié promove reunião para instalação do grupo de acompanhamento do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano

A Prefeitura de Jequié promoveu na quarta-feira, 19, no auditório do Centro de Educação de Tempo Integral Ademar Vieira, no Joaquim Romão, uma reunião para instalação do Grupo de Acompanhamento do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU). Estiveram presentes o secretário de Desenvolvimento Econômico, Celso Galvão; o secretário de Governo, Vagner Amparo; o procurador geral, Daniel Quadros; o secretário de Serviços Públicos, Neildo Freitas; o secretário de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente, José Claudemiro Passos; o secretário de Cultura e Turismo, Domingos Ailton; a secretária de Administração, Alexsandra Souza Silva; a superintendente Municipal de Turismo, Karla Geambasteane; o coordenador da Defesa Civil, Murilo Bulhões; representantes das demais secretarias e instituições representativas da Sociedade Civil Organizada.

A iniciativa visa dar início ao processo de oficinas e audiências públicas para subsidiar o planejamento de longo prazo que já foi iniciado com a elaboração de estudos e pesquisas atualizados com vistas à formulação de objetivos, diretrizes e proposições para o desenvolvimento socioeconômico sustentável, abrangendo todo o território do município de Jequié, bem como a democratização do processo de revisão e implementação do PDDU.

O Grupo de Acompanhamento deverá participar ativamente do processo de participação social para a revisão do PDDU, após a sua construção coletiva, e das leis decorrentes dele, dotando o município de instrumentos atualizados e adequados ao desenvolvimento urbano e sustentável do território, de acordo com o que preconiza a legislação pertinente; bem como facilitar o acesso às informações de maneira articulada com os diversos órgãos e entidades que representam, tanto com os que compõem a estrutura do Poder Executivo municipal quanto com os órgãos de outras esferas do poder, garantindo especialmente a sistematização das informações produzidas durante o processo participativo. Informações e Foto: SECOM/PMJ

Comentários no Facebook:

Comentários