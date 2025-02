Deputado Hassan comemora início de obras do projeto de esgotamento sanitário do Zibrune

O deputado municipalista Hassan (PP) celebrou o início das obras de esgotamento sanitário do Loteamento Zibrunes, no bairro Mandacaru, em Jequié, resultado de solicitação do seu mandato. A iniciativa atende a uma demanda histórica dos moradores e representa a concretização de um compromisso assumido pelo parlamentar em seu mandato e pelo prefeito do município, Zé Cocá. A ação busca garantir melhores condições sanitárias e qualidade de vida para a população local.

A obra, de responsabilidade da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), deve impulsionar o desenvolvimento urbano da localidade. O prefeito Zé Cocá anunciou que, assim que os trabalhos de saneamento forem concluídos, a administração municipal dará início ao projeto de pavimentação de todo o loteamento. A melhoria na infraestrutura é um anseio antigo da comunidade, que há anos enfrenta dificuldades devido à falta de saneamento e vias públicas ainda sem nenhuma infraestrutura.

O deputado Hassan destacou a importância da obra para os moradores e reforçou seu compromisso com o desenvolvimento de Jequié. “A iniciativa faz parte de um conjunto de ações voltadas para a infraestrutura e saneamento básico na cidade executadas pelo prefeito Zé Cocá e que, agora, chegou ao Zibrunes”. Ele informou que “essa obra é, também, uma luta dos vereadores Colorido e Tinho de Waldeck, e mostra que o nosso esforço junto com o prefeito, com o governo do estado e com a Embasa está dando resultados. Logo, logo, estará concluída e terá seguimento com o programa de pavimentação, realizando um grande sonho aguardado há décadas”. Em nome dos jequieenses, o parlamentar agradeceu por mais essa etapa de avanços, e garantiu que “seguiremos juntos, trabalhando em prol da melhoria de vida da nossa população”.

