Estudantes da rede estadual da Bahia querem reduzir consumo de plástico com canudo de chocolate

Para o ano letivo de 2025, a rede estadual de ensino da Bahia adotou como tema central a “Educação sustentável, inovadora e que cuida das aprendizagens”, reforçando seu compromisso com práticas pedagógicas que integram preservação ambiental, criatividade e protagonismo estudantil. Esse direcionamento tem se consolidado ao longo dos anos, por meio de iniciativas que estimulam a educação ambiental, como o projeto “Choconudo: canudo comestível de chocolate como estratégia para redução dos resíduos plásticos no meio ambiente”, desenvolvido por alunas do Centro Territorial de Educação Profissional (Cetep) do Médio Rio de Contas, localizado no município de Ipiaú, pertencente ao Território de Identidade do Médio Rio de Contas (NTE 22) .



Criado pelas estudantes Ana Clara Santos Pereira e Ana Clara Santana Pereira, ambas de 18 anos e concluintes do curso técnico em Agroindústria, com a orientação das professoras Maysa Lobo e Rosilma Rodrigues, o projeto busca substituir os canudos plásticos descartáveis, grandes poluentes dos oceanos e ameaça à fauna marinha, por canudos comestíveis, feitos à base de chocolate ou frutas, que podem ser consumidos após o uso. “Nosso objetivo foi desenvolver uma solução inovadora e funcional, sem gerar impactos negativos ao meio ambiente. A criação dos canudos exigiu diversas etapas de pesquisa e testes, buscando um produto que fosse, ao mesmo tempo, sustentável e atrativo para o mercado. Optamos pelo sabor chocolate como principal por ser amplamente apreciado e por ter relação com a nossa formação no curso de Agroindústria, que possui foco na produção do mesmo”, afirmou Ana Clara Santos.



O projeto foi apresentado durante o Seminário Territorial da Educação Profissional e Tecnológica de 2024 e se destacou pela proposta criativa e sustentável, garantindo a classificação para o Encontro Estudantil da Rede Estadual de Ensino, realizado em dezembro de 2024 na Arena Fonte Nova, em Salvador. “Participar do seminário foi uma oportunidade de divulgar nossa proposta e compartilhar com o público uma alternativa saborosa e que ajuda a cuidar do meio ambiente. O Encontro Estudantil do ano passado foi incrível. Foi muito legal poder compartilhar a nossa ideia com outros estudantes. A troca de experiências foi enriquecedora, conhecemos pessoas com projetos inspiradores e recebemos feedbacks valiosos que ajudaram a aprimorar ainda mais o Choconudo”, compartilhou Ana Clara.



Para o futuro, as estudantes pretendem ampliar o catálogo de sabores e aprimorar a durabilidade do produto. “Queremos desenvolver novas opções com sabores de frutas para agradar diferentes paladares. Além disso, estamos trabalhando para aumentar a conservação do canudo sem perder suas qualidades comestíveis, permitindo que ele se mantenha fresco e resistente por mais tempo, mesmo em ambientes quentes”, explicou.



A estudante destacou que o projeto pode servir de inspiração para outros estudantes da rede estadual por estar alinhado ao tema do ano letivo de 2025. “Acredito que o nosso projeto tem tudo a ver com o que foi proposto para este ano, pois une sustentabilidade, inovação e aprendizado prático. Espero que ele inspire outros estudantes a pensarem ‘fora da caixa’ e a perceberem que suas ideias também podem gerar impacto positivo no mundo”, concluiu.

Fotos: Denise Queiroz

