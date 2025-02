Simulado de atendimento a múltiplas vítimas prepara equipes da Saúde e Segurança para o Carnaval 2025

Dentro dos preparativos para o Carnaval de Salvador, equipes de saúde e segurança realizaram um simulado de atendimento às ocorrências de urgência e emergência envolvendo múltiplas vítimas, nesta quarta-feira (19), na Barra. Iniciativa conjunta da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) e da Secretaria Municipal da Saúde de Salvador, através da Coordenação do SAMU 192, a ação teve como objetivo aperfeiçoar o raciocínio clínico e a integração das equipes, além de reduzir o tempo de resposta diante de situações críticas.

A ocorrência simulada consistiu na colisão de um trio elétrico sem freio contra um poste, resultando em 40 vítimas. Para o socorro estiveram envolvidas equipes de diversos órgãos, incluindo SAMU, Sesab, Defesa Civil de Salvador (Codesal), Superintendência de Trânsito (Transalvador), Guarda Civil Municipal (GCM), Corpo de Bombeiros, Polícia Militar da Bahia (PM-BA), Polícia Civil, Polícia Técnica, Stelecom, Vigilância Sanitária e Ambiental, entre outros.

“Este é um projeto que envolve inúmeros parceiros de mais de 16 órgãos públicos. Mais de 250 pessoas participam desse processo, entre profissionais e voluntários. Todo ano a gente faz essa simulação no pré-Carnaval, para garantir que as pessoas que atuarão na festa estarão devidamente preparadas, mas, sobretudo também, para tranquilizar a todos os foliões, sejam os baianos ou os turistas, e dizer que nosso estado está preparado para receber esta que é a maior festa de rua do planeta”, destaca Michael Carmo, diretor-geral de Gestão das Unidades Próprias da Sesab.

Além do atendimento dentro do circuito do Carnaval, a ação também incluiu um teste de tempo-resposta para deslocamento das vítimas até a rede hospitalar de retaguarda, que neste caso teve como referência o Centro de Atendimento a Múltiplas Vítimas do Hospital Geral do Estado (HGE), inaugurado em 2016.

“É uma área no estacionamento que é usado pelos gestores do hospital, que a gente consegue rapidamente esvaziar e transformar em um grande espaço de atendimento a múltiplas vítimas, com setor de triagem, área vermelha, área amarela e área verde”, explica o diretor médico do HGE, Marcos Almeida, segundo o qual o centro tem capacidade para atender simultaneamente cerca de 60 pacientes.

“Colocamos dentro da estatística geral dessas ocorrências com múltiplas vítimas um percentual de atendimento de dez vítimas na área vermelha, 20 na amarela e 40 na verde. Esse é o percentual que a gente espera que possa acontecer em um evento real. E é assim que nos preparamos para atender da melhor forma a população que venha nos procurar”, detalha.

Fotos: Jamile Amine e Leonardo Rattes / Saúde GovBA

Comentários no Facebook:

Comentários