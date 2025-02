Evento ‘III Mulheres com Direito’ acontece em Jequié com debates inspiradores e grandes palestrantes

No dia 10 de março de 2025, a cidade de Jequié será palco de um grande evento voltado ao debate e à valorização do protagonismo feminino no cenário jurídico e social. O evento “Mulheres com Direito”, organizado pelo Curso de Direito do Centro Universitário de Excelência – UNEX Jequié, acontecerá no Centro de Cultura ACM, das 14h às 22h, reunindo palestrantes de renome e promovendo discussões inspiradoras sobre temas relevantes para toda a sociedade.

O encontro, que está em sua terceira edição, tem como objetivo não apenas fomentar o debate sobre questões relacionadas ao Direito da Mulheres, mas também à saúde física e mental, empreendedorismo e responsabilidade social. Assim, pretende motivar e inspirar estudantes, profissionais de diversas áreas, além de interessados no tema. O público-alvo inclui toda a comunidade.

O “III Mulheres com Direito” contará com a presença de mulheres de grande destaque em suas áreas de atuação, que compartilharão suas experiências e conhecimentos em palestras e painéis de discussão. A programação abordará temas essenciais como equidade de gênero, desafios no mercado de trabalho, direitos das mulheres e políticas públicas.

As inscrições para o evento são gratuitas, mas as vagas são limitadas, e podem ser feitas através da plataforma Sympla.

A expectativa é de uma grande adesão, especialmente entre acadêmicos, interessados em ampliar sua visão sobre a participação feminina nos diversos cenários sociais e jurídicos, a prevenção à violência e promoção da saúde física e mental.

O evento promete ser uma oportunidade única para troca de conhecimentos e fortalecimento do diálogo sobre a importância da representatividade feminina, reafirmando a necessidade de ações concretas para garantir a equidade de direitos e oportunidades. Para mais informações e inscrição, basta acessar o Sympla e garantir sua vaga. Não perca essa oportunidade de aprendizado e inspiração!

