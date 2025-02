Departamento de Polícia Técnica recebe novos equipamentos para reforçar investigação pericial na Bahia

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) da Bahia recebeu, ontem quarta-feira (19), novos veículos, equipamentos e coletes balísticos que atenderão tanto a capital quanto o interior do Estado. A entrega foi realizada pelo vice-governador Geraldo Júnior, na sede da Polícia Técnica, localizada na Avenida Centenário, em Salvador.

Entre o material entregue, destacam-se cinco scanners tridimensionais, três novos veículos, 500 coletes balísticos e 630 computadores e quatro cromatógrafos, que são usados para análise de substâncias químicas. Os novos equipamentos e tecnologias vão aprimorar o trabalho pericial, contribuindo para a elucidação de crimes e fortalecendo as ações de segurança no estado.

O vice-governador Geraldo Júnior ressaltou a importância dos investimentos para a segurança pública da Bahia. “A chegada desses novos veículos e equipamentos reforça o compromisso do Governo do Estado com a modernização da segurança pública. A Polícia Técnica desempenha um papel fundamental na investigação de crimes e na produção de provas, e esses recursos vão contribuir para um trabalho ainda mais eficiente e preciso, tanto na capital quanto no interior”, afirmou.

O secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, destacou a relevância da entrega para o fortalecimento das ações de segurança em todo o estado. “A modernização e a ampliação da infraestrutura da Polícia Técnica garantem um atendimento mais rápido e eficiente nas investigações criminais. Esses equipamentos vão qualificar ainda mais as análises periciais, contribuindo diretamente para a redução da criminalidade e para a segurança da população baiana”, ressaltou.

Para a diretora-geral da Polícia Técnica, Ana Cecilia, os novos scanners tridimensionais e equipamentos de análise científica trarão um salto de qualidade para o trabalho pericial. “Os scanners tridimensionais vão permitir uma reconstituição mais precisa de cenas de crime e acidentes, garantindo uma coleta de provas mais detalhada. Além disso, os cromatógrafos serão essenciais na identificação de substâncias como drogas, venenos e explosivos, fortalecendo a capacidade investigativa do DPT”, explicou. Informações e Foto: ASCOM/GOVBA

