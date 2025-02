Escolas da rede estadual inovam com alternativas criativas ao uso do celular

Para tornar os intervalos mais interativos e oferecer alternativas ao uso do celular, unidades da rede estadual da Bahia estão promovendo atividades que estimulam a socialização e o lazer dos estudantes. No Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) em Formação e Eventos Isaías Alves (ICEIA), em Salvador, a área verde foi transformada em um espaço de convivência, onde os alunos brincam com jogos interativos, como xadrez, Uno e cubo mágico, além de tocar instrumentos musicais e compartilhar suas canções favoritas. A iniciativa busca tornar o ambiente escolar mais acolhedor e dinâmico, incentivando o contato humano e a troca de experiências.

Essas ações fazem parte de um movimento para enriquecer a convivência escolar, especialmente após a regulamentação do uso de celulares nas escolas (Lei Federal n° 15.100, de 13 de janeiro de 2025). Para apoiar esse processo, a Secretaria da Educação do Estado (SEC) disponibilizou um documento com orientações detalhadas no site www.educacao.ba.gov.br , garantindo que todas as escolas tenham suporte para implementar estratégias alinhadas ao seu contexto.

A diretora do CEEP ICEIA, Maribel Silva, explica que já é feito um trabalho em sala de aula sobre o uso do celular, especialmente nos cursos técnicos que demandam a tecnologia. No entanto, nos intervalos, o desafio era reduzir o uso excessivo. “Começamos a incentivar que os estudantes trouxessem livros, jogos e instrumentos musicais para um momento cultural. Já percebemos uma grande adesão e as famílias também estão apoiando. O ambiente escolar está mais leve e alegre”, avalia.

A diretora destaca, ainda, que até o foco na aprendizagem melhorou. “A lei veio para somar e garantir a saúde mental dos nossos estudantes. É, realmente, um ganho pedagógico”, comemora. A iniciativa também é elogiada pelas famílias, como Marli Silva, mãe do estudante Gustavo Conceição. “O celular dispersa a atenção e prejudica os estudos. Agora, os estudantes vão interagir mais e focar nos conteúdos em sala de aula”. O aluno Enzo Miranda, do 3º ano de Informática, concorda. “A escola é um espaço de educação, crescimento intelectual e desenvolvimento pessoal”.

Além dessas ações, o Governo do Estado, em parceria com os Núcleos Territoriais de Educação (NTEs), intensifica o diálogo com estudantes e famílias por meio de reuniões, cartilhas e painéis informativos. O objetivo é garantir a implementação eficaz da Lei do Celular, promovendo um equilíbrio entre o uso da tecnologia e as atividades que incentivem a criatividade, a convivência e o bem-estar no ambiente escolar.

Texto: Tita Moura/ASCOM SEC