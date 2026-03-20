“Eles me chamam de traidor, mas foram eles que traíram Ângelo Coronel”, disse Zé Cocá ao responder ataques de Rui e Wagner

Em passagem pelo município de Jequié, na manhã desta sexta-feira (20), o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o senador Jaques Wagner, ambos do PT, atacaram o atual prefeito da cidade, Zé Cocá, que vem sendo apontado como pré-candidato a vice-governador na chapa de ACM Neto. O tom adotado chamou atenção não apenas pelo conteúdo, mas pela contradição política recente envolvendo o grupo do Governo. Na entrevista, eles responderam ao questionamento sobre a figura do prefeito Zé Cocá as falas vieram carregadas de ataques numa tentativa clara de desqualificar o gestor municipal. O ministro acusou o Cocá de ingratidão e o senador seguiu o mesmo tom, sem se lembrar da situação ocorrida recentemente com o senador Ângelo Coronel, que foi traído pelo grupo e cortado da chapa majoritária em nome de uma proposta de “chapa puro sangue”, com pré-candidatos exclusivamente do PT.

Procurado pela reportagem, o prefeito de Jequié, Zé Cocá respondeu:

“Tomei como surpresa os ataques endereçados a mim, hoje, pelo ministro Rui Costa e pelo senador Jaques Wagner. Eles me chamam de traidor, mas foram eles que traíram Ângelo Coronel. Até então a relação que tínhamos sempre foi uma relação institucional. Nunca discutimos política! Basta ver as falas do governador Jerônimo Rodrigues e do secretário Adolpho Loyola. É necessário, agora, a gente esclarecer alguns fatos e colocar a realidade como, de fato, ela é. Nos últimos dois anos, através da articulação do nosso deputado Hassan, tivemos uma retomada do diálogo institucional, entre o prefeito de Jequié e o governador do Estado. Foram reuniões e tratativas, buscando com isso, avançar em obras e em desenvolvimento para o povo de Jequié. Como um homem democrático e republicano, coloquei as divergências ideológicas de lado e fomos tratar de trabalhar pelo povo e disse, diversas vezes, que eu caminharia com o governador Jerônimo se as obras prometidas fossem executadas. Cheguei a falar isso de forma pública, em vários momentos. Me surpreendeu as falas do senador Jaques Wagner e do ministro Rui Costa, este inclusive, na visita anterior a Jequié afirmou a diversas pessoas, que estava preparando um nome, ligado ao grupo do Governo do Estado, para concorrer às eleições em Jequié, o que confirma que nunca houve nenhum tipo de acordo político com o Governo. O que eu sempre trabalhei, sempre busquei junto ao governador foram as obras para o povo de Jequié!”

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