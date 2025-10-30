Desenvolvimento: Robotic Software
Escolas da rede estadual realizam atividades preparatórias para o Enem 2025
Faltam 11 dias para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro. Nesta reta final, as escolas estaduais da capital e do interior da Bahia intensificaram a preparação dos estudantes com a realização de diferentes atividades, a exemplo de aulões de revisão e simulados com o conteúdo cobrado no exame. Além disso, a Secretaria da Educação do Estado (SEC), por meio do plano de ação “Tô com você no Enem”, preparou uma série de ações estratégicas voltadas ao exame, a exemplo do Aulão Prepara Enem, em Salvador (https://www.ba.gov.br/educacao/noticias/2025-10/2649/aulao-prepara-enem-mobiliza-estudantes-da-rede-estadual-em-toda-bahiaFoto Ilustrativa Mídia Cetep Dias D’Ávila
Em Salvador, no Colégio Estadual Ministro Aliomar Baleeiro, estão sendo realizadas, de segunda a sexta-feira, à noite e aos sábados, pela manhã, as aulas do Cursinho Popular Professora Clarice, focado no Enem. A atividade conta com a participação de alguns professores da unidade escolar e de outros voluntários. No Colégio Estadual Desembargador Pedro Ribeiro, nesta sexta-feira (31), às 16h, haverá uma roda de conversa motivacional com os alunos egressos que já estão na universidade. No dia 7 de novembro, às 13h30, será realizado um aulão de Linguagens e Ciências Humanas e, no dia 14, de Ciências da Natureza.
No município de Candeias, os estudantes da 3ª série do Ensino Médio do Colégio Estadual Luiz Viana Filho participam, até a próxima semana, de aulões de diferentes disciplinas. Nesta quinta e sexta-feira (30 e 31), por exemplo, os aulões serão de Sociologia e História, respectivamente. No Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP) de Dias D’Ávila serão realizados diversos aulões, nas duas semanas de provas do Enem, de 3 a 7 e de 10 a 14 de novembro.
Na cidade de Jacobina, os estudantes do Colégio Estadual do Campo Professora Maria Izabel de Oliveira participam de aulões de Matemática, Física e Química, nesta quarta-feira (29); de Ciências Humanas e suas tecnologias, na quinta (30); e de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, na sexta (31). Já em Irecê, o Colégio Estadual de Tempo Integral Professora Dária Dourado Lopes realiza, no dia 4 de novembro, às 13h15, um aulão de Redação, com a escritora e doutora em Letras, Pollyana Lima.
O Colégio Estadual de Tempo Integral de Santa Inês realiza, no dia 7 de novembro, às 8h, a Feira das Profissões, com o objetivo de ajudar os estudantes a descobrirem suas vocações e compreenderem os caminhos para chegar à universidade. Durante o evento, profissionais e ex-alunos que já se formaram em diferentes áreas compartilharão suas experiências, contando como foi o processo de escolha do curso, os desafios enfrentados e as oportunidades encontradas no mundo de trabalho.
Desde o mês de abril, o Programa Universidade para Todos (UPT) vem ofertando as atividades pedagógicas com aulas nas modalidades presencial e não presencial e/ou hibrida nos polos (da capital e do interior), com práticas didáticas que favorecem o fortalecimento das aprendizagens e a preparação para os processos seletivos do Enem e do exame vestibular. Aos finais de semana, são ofertados projetos complementares, como aulões, simulados e orientação profissional. Em Ubaíra, por exemplo, no Colégio Estadual de Tempo Integral Balbino Muniz Barretos será realizado, no dia 5 de novembro, às 8h, um simulado nos mesmos moldes do Enem.
Para potencializar a preparação dos estudantes que farão o exame, a SEC realiza, nesta sexta-feira (31), às 9h, no Teatro Dois de Julho, em Salvador, o evento “Resenha Terceirão: dicas de raciocínio lógico e Matemática”. A atividade, que consiste em uma roda de conversa dinâmica e interativa com a presença de professores, contará com a participação estimada de 170 estudantes da rede estadual. O objetivo é promover um espaço de diálogo e reflexão sobre a trajetória escolar e os desafios do Enem. O evento também será transmitido no canal do YouTube da SEC (youtube.com/educaçãobahia1).
Outra ação estratégica é o Aulão Prepara Enem, que acontecerá no dia 6 de novembro, às 14h, na Arena A Tarde, em Salvador, com a participação estimada de dois mil estudantes da 3ª série do Ensino Médio da rede estadual. A iniciativa tem como foco a revisão de conteúdos, orientação prática e promoção do bem-estar emocional dos estudantes. A programação inclui sessões de relaxamento, dicas para os dias das provas e show de encerramento.
Nos dois dias do exame, a SEC promoverá ações especiais de recepção e acolhimento para os estudantes em articulação com os 27 Núcleos Territoriais de Educação, tanto em escolas, quanto em algumas estações do metrô (somente em Salvador). No horário de 11h às 13h, antes do início das provas, serão distribuídos kits de apoio com materiais para o exame.
