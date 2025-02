Prefeitura de Jequié abre credenciamento de artistas, músicos, bandas para possível participação nos eventos promovidos ou apoiados pela administração municipal

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Cultura e Turismo, torna pública a abertura do formulário de inscrição exclusivamente para artistas e grupos com CNPJ interessados em participar das programações culturais e festividades organizadas e/ou apoiadas pelo município.

Com o objetivo de valorizar as tradições locais e fortalecer a Cultura, a Secretaria de Cultura e Turismo convida bandas, grupos musicais de forró, quadrilhas juninas, coletivos artísticos das áreas de dança e teatro, cordelistas, cenógrafos, apresentadores, associações e cooperativas de artistas, produtores culturais e demais profissionais da cultura que possuam CNPJ a se inscreverem e ficarem disponíveis para possíveis convocações nos eventos oficiais do município.

É fundamental destacar que a inscrição não garante a contratação, pois não há um número fixo de vagas a serem preenchidas, nem obrigatoriedade por parte da Prefeitura em requisitar os serviços dos inscritos. A convocação dos artistas credenciados será realizada conforme a necessidade da administração municipal, levando-se em conta as demandas específicas de cada evento.

Não serão aceitas inscrições de pessoas físicas. Artistas individuais ou grupos interessados em participar deverão providenciar registro como pessoa jurídica antes do credenciamento ou realizar contrato de representação artística em consonância com a Instrução 02/2005, alterada em 01/2017 do TCM-BA.

Os valores das contratações obedecerão à Portaria 003/2025, de 29 de janeiro de 2025, que estabelece preços fixos para os serviços artísticos prestados no município.



Confira o Edital de credenciamento de artistas, músicos e bandas no link a seguir:

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2025 – ATRAÇÕES ARTÍSTICAS

Confira o formulário de inscrição para credenciamento de artistas para possível participação nos eventos realizados e/ou apoiados pela Prefeitura de Jequié:

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS

