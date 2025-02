PRF encerra Operação Sinergia com resultados expressivos de fiscalizações no Sudoeste da Bahia

Polícia Rodoviária Federal (PRF) finalizou em Vitória da Conquista (BA), a Operação Sinergia, com foco na preservação de vidas, tendo em vista que a fiscalização é um dos pilares para a redução dos sinistros de trânsito.

Iniciada no dia 12 de fevereiro, a operação mobilizou policiais dos Grupos de Fiscalização de Trânsito e Transporte (GFT) da Bahia, Pernambuco, Piauí, Goiás, Tocantins e Sergipe. As atividades se concentraram em trechos da BR 116, por ser considerado uma rodovia de intenso tráfego de veículos comerciais, exercendo um papel de eixo de integração e de interligação para diversas regiões do País.

Vale destacar, que durante o período da operação houve uma queda acentuada no número de sinistros nos trechos onde ocorreram às fiscalizações.

Durante os dias da operação, os policiais foram extremamente atuantes e as abordagens envolveram a inspeção nos transportes: coletivo de passageiros (ônibus e microonibus), transporte remunerado de pessoas como vans, táxis, de aplicativo, além de veículos de cargas. Também foi dada uma atenção especial a veículos de duas rodas, como motocicletas e ciclomotores.

Além disso, foram verificados veículos transportando produtos perigosos e o tempo de direção do motorista profissional.

Entre as irregularidades mais registradas estiveram mau estado de conservação do veículo, falta de equipamentos obrigatórios, descumprimento do tempo de descanso do motorista, películas irregulares, falta do símbolo de acessibilidade (SIA), equipamentos obrigatórios inoperantes ou ineficientes e alterações no sistema de iluminação.

Os policiais também identificaram graves problemas de manutenção em caminhões, como pneus em péssimas condições e defeitos nos sistemas de freios. Entre as irregularidades observadas, estavam os tambores de freios avariados, a falta de lona, hastes e cuíca, componentes que permitem a frenagem em segurança. Em alguns casos, foi possível detectar o isolamento do freio através da amarração das mangueiras de ar, o que possibilita que o veículo circule, mesmo com o freio não estando em funcionamento.

Já no caso do transporte coletivo de passageiros, inúmeras irregularidades foram constatadas como podemos destacar: a) falta de curso especializado do motorista; b) falta de autorização de viagem e vistoria dos órgãos competentes em relação ao veículo; c) exercício irregular da profissão, entre outras infrações. Chamou a atenção das equipes os flagrantes de inúmeros passageiros que viajavam sem utilizar o cinto de segurança.

Observâncias contrárias ao código de trânsito, também foram flagradas pelas equipes PRF no caso de veículos de duas rodas, como conduzir veículo automotor sem a Carteira Nacional de Habilitação, ocupantes sem o uso do capacete de segurança e veículos não devidamente licenciados estiveram entre as principais infrações,

Resultados operacionais

Os resultados do esforço de fiscalização podem ser constatados em quase 1.500 veículos abordados e 1.613 pessoas participaram de algum procedimento de consulta em ações da PRF, além disso 1.068 testes de etilômetros foram aplicados.

No decorrer dos 6 dias de atividades, a PRF emitiu 2.087 notificações referentes a infrações diversas, tanto do CTB como de Produtos Perigosos.

As abordagens resultaram na apreensão de dezenas de comprimidos de anfetaminas (rebites) que são utilizados pelos motoristas para dirigir várias horas seguidas sem descanso e seu uso é um fator que coloca em risco a segurança de todos que trafegam pelas rodovias federais do país, por isso, a PRF estará sempre coibindo com muito rigor tal prática.

Por diversos tipos de irregularidades, 82 veículos tiveram que ser recolhidos ao pátio. Foram registradas ainda 27 ocorrências policiais.

A PRF ressalta que segue investindo na capacitação e no aprimoramento técnico dos policiais, garantindo um policiamento cada vez mais eficiente e seguro. Informações e Foto: PRF

