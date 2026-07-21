Estilista jequieense, que teve criações integradas ao figurino da novela A Nobreza do Amor, conversa com o público nesta quarta, em Jequié

A Casa Aroeira, em Jequié, recebe, nesta quarta-feira (22/07), às 18h30, o estilista quilombola baiano Dih Morais para um encontro presencial sobre os caminhos que conectam origem, território, ancestralidade, criação e construção profissional.

Intitulado “Encontro com Dih Morais — Moda, ancestralidade, identidade e pertencimento”, o evento parte da provocação:

“Se você não sabe de onde vem, você não sabe para onde vai.”

Primeiro designer de moda quilombola brasileiro a desfilar uma coleção no continente africano, Dih Morais construiu uma trajetória marcada pela valorização de referências negras, quilombolas, nordestinas e africanas.

Recentemente, criações autorais do estilista foram integradas ao figurino da novela A Nobreza do Amor, da TV Globo. Suas peças misturam elementos como crochê, palha e búzios, transformando memórias, saberes e referências culturais em linguagem de moda.

Durante o encontro, Dih compartilhará experiências pessoais e profissionais, escolhas, desafios e aprendizados que contribuíram para a construção de sua identidade criativa.

“Minha trajetória não começou na passarela. Ela começou na minha história pessoal, nas histórias de quem me cerca e na forma como vejo o mundo. Fui entendendo que não precisava esconder tudo o que já vivi. Na verdade, minha história, minha linguagem e meu trabalho fazem parte de tudo o que construí”, afirma Dih Morais.

Mais do que apresentar conquistas profissionais, a atividade propõe uma reflexão sobre como as origens de cada pessoa podem participar dos caminhos que ela deseja construir. A conversa abordará temas como pertencimento, identidade, cultura negra, ancestralidade, carreira criativa e a relação entre repertório pessoal e expressão profissional.

Para Eline Aroeira, criadora da Casa Aroeira, o encontro também representa uma oportunidade de aproximar o público de uma referência negra e quilombola cuja trajetória mantém uma relação direta com o território.

“Queremos aproximar o público de uma trajetória que une identidade, território e criação. Mais do que conhecer as conquistas de Dih, o encontro será uma oportunidade de conversar sobre os caminhos, as escolhas e as raízes que sustentam uma trajetória”, afirma Eline Aroeira, criadora da Casa Aroeira.

Embora a moda esteja no centro da atuação de Dih, o encontro não é destinado apenas a estilistas, artistas ou profissionais do setor. A atividade também dialoga com pessoas interessadas em ancestralidade, identidade, pertencimento, cultura negra, imagem, comunicação, processos criativos e construção de carreira.

O público poderá fazer perguntas diretamente ao convidado, conhecer histórias que nem sempre aparecem em matérias, fotografias ou registros de passarelas e participar de uma sessão de fotos. Os participantes também terão acesso à exposição permanente da Casa Aroeira.

As vagas são limitadas. O ingresso custa R$ 79,00.

Serviço

Evento: Encontro com Dih Morais — Moda, ancestralidade, identidade e pertencimento

Tema: “Se você não sabe de onde vem, você não sabe para onde vai”

Data: 22 de julho

Horário: 18h30

Local: Casa Aroeira

Endereço: Avenida Franz Gedeon, 1700, Jequiezinho, próximo ao Oásis – Jequié, Bahia

Ingresso: R$ 79

Vagas: limitadas

Inscrições: Acesse o formulário

Informações: (71) 99168-6045

Instagram: @casaaroeira_

Contato para a imprensa

Eline Aroeira

WhatsApp: (71) 99168-6045

Instagram: @casaaroeira_

INFORMAÇÕES E FOTO: BLOG MARCOS FRAHM

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