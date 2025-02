 Hospital Regional Costa do Cacau realiza terceira captação de múltiplos órgãos de 2025, diz Sesab

O Hospital Regional Costa do Cacau (HRCC), unidade da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) gerida pela Fundação Fabamed, em Ilhéus, realizou no último sábado (15), a terceira captação de múltiplos órgãos de 2025. Com este procedimento, a unidade alcançou um número expressivo de doações já em fevereiro, muito antes do que em anos anteriores.

Naama Ramos e Silva, enfermeira da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) do HRCC, destacou o importante trabalho da equipe multidisciplinar do HRCC, em conjunto com a Central Estadual de Transplantes da Bahia (CET-BA) e Organização de Procura de Órgãos do Sul da Bahia (OPO Sul).

A enfermeira ressaltou a posição de destaque que a unidade vem representando diante da captação de órgãos na saúde pública baiana. ”Começamos o ano obtendo muitos avanços e fazendo a diferença nos serviços de saúde. Esse resultado só foi possível graças ao empenho, dedicação e acolhimento dos profissionais da unidade, que mais uma vez se mobilizaram para que o desejo da família doadora fosse efetivado”, destacou.

Ela ainda fez uma referência da esperança que uma captação leva para as pessoas na lista de espera e agradeceu à família que disse sim para a doação. “Mais uma vez, será possível aos pacientes que esperam na fila por um transplante receber essa qualidade de vida através desta doação de órgãos. Nosso agradecimento à família doadora pela sensibilidade, empatia e solidariedade. Mesmo nesse momento de dor, permitiu que vidas sejam salvas. Desejamos muita força e fé para enfrentar a dor, a ausência e a saudade que fica”, concluiu

