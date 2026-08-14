PRF apreende tabletes de cocaína em ônibus na BR-116

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 4 kg de cocaína durante fiscalização a um ônibus interestadual na BR-116, em Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia. A droga foi encontrada na bagagem de uma passageira que viajava em um ônibus que fazia o trajeto São Paulo (SP) x Arcoverde (PE). Durante os procedimentos de fiscalização, os policiais localizaram quatro tabletes de cocaína acondicionados em uma mochila.

A passageira informou que recebeu a droga em São Paulo e que a levaria até Arcoverde em troca de um valor em dinheiro. A mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas e encaminhada, juntamente com o entorpecente apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil (DISEP) de Vitória da Conquista. Informações e Foto: PRF

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