Deputado Hassan solicita a implantação de creches no município de Jequié

Ressaltando que a demanda por educação infantil de qualidade tem crescido significativamente na região, e que creches são equipamentos públicos fundamentais para assegurar às crianças o acesso a ambiente adequado para seu desenvolvimento cognitivo, social e emocional nos primeiros anos de vida, o deputado municipalista Hassan (PP) solicitou ao governador Jerônimo Rodrigues e à secretária estadual de Educação, Rowenna Brito, a implantação de creches no município de Jequié. O parlamentar argumenta que “creches não são apenas espaços de cuidado, mas ambientes de educação e desenvolvimento integral, que oferecem às crianças oportunidades de aprendizado e socialização desde a primeira infância, garantindo-lhes melhores oportunidades de crescimento e desenvolvimento físico e intelectual”.

O pedido do deputado foi encaminhado através de indicação protocolada na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), documento no qual prevê que “creches oferecem espaço seguro e estimulante, com profissionais qualificados, contribuindo para o desenvolvimento integral das crianças”. Ele destacou ainda que uma das prioridades da administração municipal de Jequié tem sido a ampliação da educação infantil, mas frisou a importância da parceria com o governo estadual nessa área tão fundamental.

O parlamentar pondera que “a falta de vagas em creches públicas impõe um desafio substancial às famílias, especialmente às que pertencem a contextos socioeconômicos vulneráveis”. Ele avalia que ”muitas vezes, a ausência de acesso a creches de qualidade força um dos pais a abandonar o mercado de trabalho para cuidar dos filhos, o que perpetua ciclos de pobreza e limita o potencial econômico da família.

Hassan considera que a construção de creches em Jequié não apenas atenderá a uma necessidade educacional, mas também promoverá o desenvolvimento econômico local, permitindo que mais famílias participem ativamente da força de trabalho. Para ele, outro ponto importante será o impacto social positivo que a creche trará para a comunidade. “Elas funcionarão como polos de integração social, onde as famílias poderão interagir, compartilhar experiências e fortalecer laços comunitários”.

Atento aos diplomas legais que tratam do assunto, o legislador aponta que a implantação de creches está amparada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e no Estatuto da Criança e do Adolescente, que preveem a oferta de educação infantil em creches e pré-escolas como dever do Estado.

