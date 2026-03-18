Prefeitura de Jequié inicia instalação de fonte luminosa interativa no Alto da Prefeitura

Com o objetivo de dar continuidade às obras de revitalização da Praça Duque de Caxias, no espaço conhecido como Alto da Prefeitura, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Serviços Públicos, iniciou a instalação de uma fonte luminosa interativa no local. A iniciativa integra o conjunto de melhorias que vêm sendo executadas na área, buscando valorizar o espaço público e torná-lo ainda mais atrativo para moradores e visitantes. O Alto da Prefeitura é um dos pontos mais frequentados da cidade, especialmente por oferecer uma grande vista panorâmica da cidade.

A nova atração passará a integrar os equipamentos instalados no entorno do prédio-sede da administração municipal, contribuindo para a criação de um ambiente ainda mais acolhedor para as famílias que visitam o espaço. A fonte terá 12,5 metros de comprimento por cerca de 5 metros de largura, com uma passarela central destinada à circulação de pedestres. O projeto também contempla valas hidráulicas laterais, revestidas com grades de inox, garantindo segurança e durabilidade à estrutura. A proposta é unir funcionalidade, beleza e conforto em um espaço de convivência para a população.

O sistema contará com bicos articulados para jatos d’água, lâmpadas subaquáticas em LED e componentes em termoplástico com troca de cores e sistema de sincronismo programável. Quando estiver concluída, a fonte proporcionará uma experiência interativa, permitindo que visitantes caminhem pela passarela sob arcos de água iluminada, criando um ambiente visualmente atrativo e dinâmico. A estrutura foi pensada para promover integração, segurança e momentos de lazer para pessoas de todas as idades. Além do efeito estético, a fonte também ajudará a amenizar o calor, tornando o espaço ainda mais agradável durante os períodos de altas temperaturas. O secretário de Serviços Públicos, Neildo Freitas, destacou que a implantação da fonte faz parte do processo de transformação do espaço público no Alto da Prefeitura. Informações e Foto: SECOM/PMJ

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