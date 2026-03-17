Desenvolvimento: Robotic Software
Confira vagas de emprego para esta quarta feira 18/03 em Jequié
ATENDENTE
Ensino médio completo
Experiência com material de construção (comprovada na CTPS)
Habilitação A/B
01 VAGA
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – PCD
Ensino fundamental incompleto
Experiência na função
02 VAGAS
BARBEIRO
Fundamental incompleto
Experiência na função
01 VAGA
MANICURE
Fundamental incompleto
Experiência na função
02 VAGAS
ESTAGIÁRIO ATENDENTE
Ensino médio
Jornada de Trabalho 04 horas por dia
01 VAGA
PADEIRO
Fundamental incompleto
Experiência na função
01 VAGA
AUXILIAR DE FORNEIRO
Fundamental incompleto
Experiência na função
01 VAGA
AUXILIAR DE MASSEIRO
Fundamental incompleto
Experiência na função
01 VAGA
COSTUREIRA
Fundamental incompleto
Experiência na função
01 VAGA
VENDEDOR EXTERNO- PRACISTA
Fundamental incompleto
Experiência na função
01 VAGA
VIGILANTE DE MONITORAMENTO
Fundamental Completo
Habilitação A/B
Curso de Formação de Vigilante
Horários flexíveis
Conhecimento básico para operar sistemas
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