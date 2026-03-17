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Desenvolvimento: Robotic Software

Jequié

Confira vagas de emprego para esta quarta feira 18/03 em Jequié

ATENDENTE

Ensino médio completo

Experiência com material de construção (comprovada na CTPS)

Habilitação A/B

01 VAGA

AUXILIAR DE PRODUÇÃO – PCD

Ensino fundamental incompleto

Experiência na função

02 VAGAS

BARBEIRO

Fundamental incompleto

Experiência na função

01 VAGA

MANICURE

Fundamental incompleto

Experiência na função

02 VAGAS

ESTAGIÁRIO  ATENDENTE

Ensino médio

Jornada de Trabalho 04 horas por dia

01 VAGA

PADEIRO

Fundamental incompleto

Experiência na função

01 VAGA

AUXILIAR DE FORNEIRO

Fundamental incompleto

Experiência na função

01 VAGA

AUXILIAR DE MASSEIRO

Fundamental incompleto

Experiência na função

01 VAGA

COSTUREIRA

Fundamental incompleto

Experiência na função

01 VAGA

VENDEDOR EXTERNO- PRACISTA

Fundamental incompleto

Experiência na função

01 VAGA  

VIGILANTE DE MONITORAMENTO

Fundamental Completo

Habilitação A/B

Curso de Formação de Vigilante

Horários flexíveis

Conhecimento básico para operar sistemas

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