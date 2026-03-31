Operação Semana Santa 2026: PRF intensifica fiscalização nas rodovias federais da Bahia

A Polícia Rodoviária Federal na Bahia dará início, entre os dias 02 e 05 de abril de 2026, à Operação Semana Santa 2026, uma das ações mais relevantes do calendário anual de segurança viária no estado.

O feriado da Semana Santa é tradicionalmente marcado por um aumento expressivo no fluxo de veículos nas rodovias federais, impulsionado por viagens intermunicipais e interestaduais. Esse cenário eleva significativamente o risco de sinistros graves, especialmente em função de comportamentos de risco como excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas e condução sob efeito de álcool.



Análise de fluxo

Em 2025, o feriado da Semana Santa registrou intensa movimentação nas rodovias federais da Bahia, confirmando uma tendência já observada em anos anteriores. Apenas na quinta-feira que antecedeu a Sexta-Feira Santa, cerca de 70 mil veículos circularam pela BR-324, enquanto a BR-116 contabilizou aproximadamente 47 mil veículos e a BR-101, cerca de 46 mil. Ao longo de todo o feriado, foram registrados aproximadamente 178 mil veículos trafegando pelas rodovias federais no estado. A BR-324 se destaca como o principal eixo de deslocamento nesse período, concentrando o maior volume de tráfego e desempenhando papel estratégico na ligação entre Salvador e o interior, sendo amplamente utilizada tanto por quem deixa a capital em direção a destinos turísticos quanto por aqueles que seguem no sentido inverso.

Quando comparados a outros períodos de grande movimentação, os números reforçam o protagonismo da Semana Santa como o feriado de maior fluxo nas rodovias baianas. Na Operação Natal 2025, por exemplo, o pico ocorreu na sexta-feira, 19 de dezembro, com 65.136 passagens de veículos na BR-324. Durante o São João, a maior movimentação foi registrada no dia 25 de junho, com 66.017 veículos. Já no Carnaval, o dia de maior fluxo foi a sexta-feira que antecede a festa, com 57.499 veículos. Mesmo diante desses períodos tradicionalmente intensos, a Semana Santa supera todos os registros, alcançando o maior volume em um único dia e consolidando-se como o principal momento de deslocamento nas rodovias federais da Bahia.

Fiscalização estratégica

A atuação da PRF será baseada em análise de dados e evidências, com foco nos trechos críticos que apresentam maior histórico de sinistralidade durante o período. As ações incluem: fiscalizações estratégicas e direcionadas, com reforço do efetivo operacional; combate a infrações que mais causam acidentes graves, como excesso de velocidade, embriaguez ao volante e ultrapassagens proibidas; rápida resposta a incidentes, visando reduzir o tempo de atendimento e minimizar impactos no tráfego; ações integradas com outros órgãos públicos e iniciativas de educação para o trânsito.

A Operação Semana Santa 2026 reafirma o compromisso da PRF com a preservação da vida, a segurança viária e a mobilidade nas rodovias federais que cortam a Bahia, garantindo que o deslocamento dos usuários ocorra de forma mais segura durante um dos períodos mais movimentados do ano. Informações e Foto: PRF

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