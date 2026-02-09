Desenvolvimento: Robotic Software
EDITAL DE ELEIÇÃO
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CEDAM JEQUIÉ EDITAL -002
Edital de convocação extraordinária, mudança estatuto, mudança de endereço e nome da associação e eleição diretoria e do Conselho fiscal Por Deliberação Estatutária Legislação Desportiva Vigente, o presidente da comissão eleitoral convoca todos os diretores e conselheiros para:
A Assembleia Geral Extraordinária da Associação Desportiva Cedam Jequié, CNPJ: 51.625.667/0001-10, que acontecerá no dia 14 de fevereiro de 2026 ás 19h (SÁBADO) ,a ser realizado na rua bertino passos75 centro, Jequié Bahia da mesma , primeira chamada 18:00 e segunda chamada 19:00h com qualquer número de representantes e ou conselheiros da Associação Desportiva Cedam Jequié, sendo que a reunião se encerrará ás 21h. As Assembleias Gerais Extraordinárias, ora convocadas, regulamentadas pelo Estatuto da Associação Desportiva Cedam Jequié em seu capitulo, para apreciar e deliberar a ordem do dia. A reunião constará das seguintes ordens do dia:
1-Mudança de razão social e nome fantasia;
2-Eleição e posse dos membros da Diretoria;
3-Forma de captação de recursos para manter a instituição em funcionamento;
4-Mudança de endereço da mesma.
Jequié, 31 de janeiro de 2026
Leandro Souza Almeida
Comissão eleitoral
Presidente
