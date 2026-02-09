EDITAL DE ELEIÇÃO

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CEDAM JEQUIÉ EDITAL -002

Edital de convocação extraordinária, mudança estatuto, mudança de endereço e nome da associação e eleição diretoria e do Conselho fiscal Por Deliberação Estatutária Legislação Desportiva Vigente, o presidente da comissão eleitoral convoca todos os diretores e conselheiros para:

A Assembleia Geral Extraordinária da Associação Desportiva Cedam Jequié, CNPJ: 51.625.667/0001-10, que acontecerá no dia 14 de fevereiro de 2026 ás 19h (SÁBADO) ,a ser realizado na rua bertino passos75 centro, Jequié Bahia da mesma , primeira chamada 18:00 e segunda chamada 19:00h com qualquer número de representantes e ou conselheiros da Associação Desportiva Cedam Jequié, sendo que a reunião se encerrará ás 21h. As Assembleias Gerais Extraordinárias, ora convocadas, regulamentadas pelo Estatuto da Associação Desportiva Cedam Jequié em seu capitulo, para apreciar e deliberar a ordem do dia. A reunião constará das seguintes ordens do dia:

1-Mudança de razão social e nome fantasia;

2-Eleição e posse dos membros da Diretoria;

3-Forma de captação de recursos para manter a instituição em funcionamento;

4-Mudança de endereço da mesma.

Jequié, 31 de janeiro de 2026

Leandro Souza Almeida

Comissão eleitoral

Presidente

